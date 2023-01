Marius Șumudică, momente de coșmar în Arabia Saudită: „Am fost internat în spital!”. Ce zice de venirea lui Ronaldo la Al Nassr

Antrenorul lui Al Raed a vorbit și despre venirea lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr, iar acesta speră să aibă ocazia să îl întâlnească pe starul portughez, explicând că sunt probleme la clubul său.

Marius Șumudică, momente de coșmar în Arabia Saudită

parte de niște momente de coșmar în Arabia Saudită, fiind internat în spital și ratând antrenamentele echipei: „Am fost internat două zile, nici n-am participat la antrenamente, deoarece am făcut o bronhopneumonie obstructivă și nu mi-am revenit nici acum, vorbesc foarte greu. Am fost rău, rău.

Mi-au dat un medicament, să-mi deschidă bronhiile pentru a putea să respir, mi-au dat ’Dexametazonă’, foarte multe medicamente”.

„A fost un virus, nu știu, sau trecerea de la rece la cald. Aici e foarte frig în momentul de față, înțeleg că în România și în București sunt 17-18 grade. Aici plouă de rupe pământul și sunt 5-6 grade”, a mai spus Marius Șumudică, la TV .

Marius Șumudică, încântat de venirea lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr

despre transferul lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr, fiind încântat de venirea starului portughez în campionatul Arabiei Saudite. Totuși, acesta nu este sigur că va avea șansa să-l întâlnească:

„Să sperăm că voi avea șansa să îl întâlnesc. Traversăm o perioadă grea la club. Momentan, sunt niște probleme cu niște jucători accidentați, dar, ce să spun, e o onoare când ai adversar un astfel de jucător. Crește nivelul campionatului, crește nivelul oricărui antrenor care activează aici.

Al-Hilal a început să vândă tricouri cu Messi. Auzisem că în vară există posibilitatea ca Messi să vină aici. Ramos, Busquets și Modric sunt ofertați de Al-Nassr. Sperăm să facem și noi niște transferuri, am pierdut jucători din cauza accidentărilor.

Am doi ani de contract, nu se pune problema să plec. Nu a fost nicio discuție. Ieri, doar ghinionul a făcut să pierdem cu 2-3 în fața celor de la Al-Taawon. Am avut și un penalty neacordat”.

„Mitriță a ieșit accidentat în prima repriză, intrare cu talpa, dar nu s-a dat penalty. Am jucat 11 etape dintre care în șase au fost arbitrii chemați la VAR pentru o decizie în favoarea mea, dar niciuna nu a fost luată.

Din moment ce te duci la VAR, dar, din șase meciuri, nu iei una pentru mine, înseamnă că e ceva, nu se poate. E foarte greu.

De la anul se joacă cu opt străini în primul unsprezece. E singura echipă care a bătut Argentina la Cupa Mondială”, a mai spus Marius Șumudică.