Marius Şumudică nu este singur! Ce alţi români se luptă în străinătate la titlu în 2021

Marius Șumudică a stat 24 de ore cu Gaziantep pe primul loc în campionatul Turciei, însă nu e singurul român din străinătate care se bate la titlul de campion în 2021.

Gaziantep, echipa antrenată de Marius Șumudică și la care mai joacă Alin Toșca și golgheterul campionatului Turciei cu opt reușite, Alexandru Maxim este poate cea mai mare surpriză produsă de români în 2021.

Însă pe lângă Gaziantepul lui Șumudică, mai sunt și alți români care țin în continuare „steagul sus” și jucători care pot ajuta echipa națională a României. Dintre aceștia, cele mai mari șanse le au Mircea Lucescu și Răzvan Lucescu, dar și „legiunea română” din Bulgaria.

Românii din străinătate care se bat la titlu în 2021

Mircea Lucescu a readus Dinamo Kiev pe primul loc în Ucraina, după a dominat ani de zile campionatul pe banca lui Șahtior Donețk, iar Tudor Băluță face și el parte din lotul ucrainienilor, după ce a fost adus la cererea antrenorului român.

Nici celălalt antrenor din familia Lucescu nu stă mai rău. Răzvan Lucescu este antrenorul campioanei din Arabia Saudită, Al-Hilal. Răzvan Lucescu a avut pe 26 decembrie derby cu Al Ittihad, iar românul a reușit să scoată un punct pe final de meci și se menține pe primul loc în campionatul Arabiei Saudite, la două puncte peste principala contracandidată, Al Ahli.

Se pare că rapidiștilor le merge bine în acest sezon, Marius Șumudică fiind revelația campionatului în Turcia. La Gaziantep evoluează Alexandru Maxim și Alin Toșca, jucători de echipa națională. Gaziantep a fost liderul campionatului, iar acum e la trei puncte distanță de Besiktas și cu un punct peste Alanyaspor și Galatasaray, respectiv două puncte față de Fenerbahce.

Ianis Hagi și Nicolae Stanciu au cele mai mari șanse la titlu

Ianis Hagi a avut evoluții super apreciate în acest final de an la Glasgow Rangers, chiar dacă este în continuare extrem de criticat și unii oameni din fotbal îl văd sub Morunțan. Ianis este al doilea cel mai bun pasator din Scoția, iar Glasgow Rangers pare că nu are rival în acest sezon. Rangers e pe primul loc cu 62 de puncte, cu nu mai puțin de 19 puncte peste rivala din oraș, Celtic.

Nicolae Stanciu are șanse mari să câștige campionatul în Cehia pentru al doilea an consecutiv și e cel mai important jucător al echipei. Slavia Praga e pe primul loc, la șapte puncte distanță de rivala Sparta Praga, fosta echipă a lui Stanciu și la șase puncte de Jablonec, care e pe locul doi.

Nici „legiunea română” de la Ludogorets nu stă rău. Claudiu Keșeru, Cosmin Moți și Dragoș Grigore speră la un nou sezon bun în Bulgaria. În acest sezon, Ludogorets primește o replică pe măsură și se bate la titlu cu ȚSKA Sofia și Lokomotiv Plovdiv. Echipa lui Keșeru & comp. are șase puncte în fața celor două echipe după 16 etape și e principala favorită.

Florentin Matei, jucătorul-surpriză care poate deveni campion în 2021

Ajuns la 27 de ani, Florentin Matei a intrat într-un con de umbră, însă fostul jucător al FCSB și al Cesenei și-a găsit locul în campionatul Ciprului, unde evoluează pentru Apollon Limasol, după ce în 2019 a revenit pentru scurt timp la echipa lui Gigi Becali.

Apollon Limasol e pe primul loc în campionatul Ciprului după 17 etape, într-un sezon extrem de echilibrat. Echipa lui Florentin Matei este pe primul loc cu 37 de puncte, la trei puncte distanță de AEL Limasol, care are însă un meci mai puțin disputat. Celelalte două echipe care pot emite pretenții la titlu sunt Omonia Nicossia (33 pct.) și Anorthosis Famagusta (33 pct.).

Alexandru Crețu evoluează în continuare la FK Maribor, în Slovenia, echipă cu care a semnat în 2018 și pentru care a jucat 67 de partide. Maribor pe primul loc după 19 etape și are 38 de puncte, în timp ce O. Ljubljana e pe locul doi cu 35 de puncte, podiumul fiind completat de Mura (30 pct.).