Marius Şumudică, ofertă colosală de 3 milioane de dolari pe an! Fanatik a aflat echipa care i-a pus pe masă contractul. Exclusiv

Marius Şumudică a reuşit să urce Gaziantep deasupra locurilor retrogradabile din Turcia, dar este ademenit în Golf cu o ofertă colosală. Tehnicianul ar putea deveni unul dintre cel mai bine plătiţi antrenori români.

Marius Şumudică, ofertă colosală de 3 milioane de dolari pe an!

FANATIK a aflat că Al Nasr Dubai este echipa i-a pus lui Marius Şumudică pe masă un contract de 3 milioane de dolari pe an. Din aceşti bani, Şumi ar urma să îşi plătească şi staff-ul tehnic.

În momentul în care o echipă este în tratative cu Marius Şumudică, antrenorul negociază salariul pentru el şi întreg staff-ul. Din informaţiile noastre, ceilalţi oameni din staff sunt plătiţi de Şumi şi în momentul în care antrenorul nu este sub contract.

“Chiar dacă era o ofertă mai mult decât dublu față de ce câștig aici”

FANATIK SUPERLIGA. El a dezvăluit că pentru moment a decis să rămână la Gaziantep, în ciuda diferenţei financiare uriaşe între cât câştigă acum şi cât i se oferă în Emirate:

“Am avut acum trei săptămâni ofertă pe masă din Emiratele Arabe Unite, dar aducând jucători români, înțelegându-mă foarte bine cu conducerea de aici nu am luat-o în calcul. Chiar dacă era o ofertă mai mult decât dublu față de ce câștig aici.

Nu puteam. Venisem de o lună jumate aici, eram și pe un trend ascendent, îl adusesem pe Drăguș. El a zis: ‘Nu veneam niciodată. Am venit pentru tine’.

L-am regăsit pe Maxim aici, l-am adus pe Junior, am adus niște jucători, căpitanul echipei naționale a Camerunului, pe Niță… Ce să fac acum? Nu pot să-mi bat joc de niște oameni.

“Mai am timp să fac bani dacă îmi doresc foarte mult”

Am 52 de ani. Mai am timp să fac bani dacă îmi doresc foarte mult. Vreau să-mi termin ceea ce am de făcut aici. Dacă se va întâmpla ferească Dumnezeu să se schimbe conducerea și să se renunțe la serviciile mele atunci cu siguranță voi lua în calcul.

Era o ofertă foarte, foarte bună. Nu mai contează acum. A fost o echipă din Dubai care îmi oferea pe un an și jumătate de trei ori banii pe care-i am aici. Un salariu foarte bun”, a dezvăluit Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

În Turcia, Gaziantep a reuşit să întrerupă seria de trei eşecuri consecutive în meciul cu Adana Demirspor. , după ce a condus cu 2-0 până în minutul 70. După 16 etape, Gaziantep a adunat 16 puncte şi este pe locul 15.

70.000 de euro lunar este salariul lui Marius Şumudică la Gaziantep

3.000.000 de dolari / an au pus pe masă arabii pentru Şumudică şi staff