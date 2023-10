Marius Șumudică, ridicat în slăvi de turci. “A reînviat echipa”

. După performanța cu Samusnunspor, scor 2-0, Marius Șumudică a intrat în atenția presei din Turcia. Tehnicianul de 52 de ani a reușit să aducă 6 puncte importante după doar 3 dueluri în Super Lig.

Antrenorul român a revitalizat-o pe Gaziantep

Datorită rezultatelor pozitive, . Antrenorul român este de doar 3 meciuri la Gaziantep și a obținut deja primele două victorii în Super Lig. În meciul de debut cu Kayserispor formația lui Șumudică a pierdut în deplasare.

Atunci, clubul turc atinsese seria consecutivă de 5 înfrângeri în campionat. Însă, pentru tehnicianul român și pentru staff-ul său nu a fost nevoie de prea mult timp să o revitalizeze pe Gaziantep. Astfel că jurnaliștii turci au făcut o analiză a echipei după ultimele 3 dueluri și i-au acordat credit lui Marius Șumudică pentru rezultate.

Marius Șumudică, în atenția presei din Turcia

“Gaziantep FK l-a numit în fruntea echipei pe Marius Șumudică. După aducerea antrenorului cu experiență, echipa a pierdut cu 2-0 în deplasare la Kayserispor, iar apoi a învins-o pe Istanbulspor (2-0) și a obținut prima victorie în campionat, după o serie de înfrângeri.

Ulterior, Gaziantep, aflată în ascensiune sub conducerea antrenorului român, a obținut a doua victorie la rând, după 2-1 în deplasare cu Samsunspor.

Gaziantep, care și-a revenit sub conducerea românului Marius Șumudică, a reînviat din propria cenușă și a devenit una dintre echipele intrigante ale campionatului. Gaziantep va juca împotriva celor de la Başakşehir, în deplasare, în etapa a 8-a, iar apoi se va confrunta cu Antalyaspor, acasă, în runda a 9-a”, a scris presa din Turcia.

Reacția lui Șumudică după cel mai important meci al carierei

După victoria cu Samsunspor, Marius Șumudică a dat un interviu în care a vorbit despre performanța echipei sale. Antrenorul lui Gaziantep vorbit despre elevii săi, pe care ia felicitat în urma unui joc foarte bine făcut. Însă, cel mai important lucru pe care l-a spus tehnicianul român a fost legat de suporterii adversarilor. Pentru Șumudică, cel mai recent meci din Super Lig a fost unul dintre cele mai importante. Acest lucru s-a datorat faptului că fanii oponenților l-au aplaudat pe el și pe jucători la final.

“Vreau să-mi felicit echipa. Am meritat victoria astăzi. Nu i-am dat nicio șansă adversarului. Am primit doar un gol dintr-un penalty. Am jucat în sistem 5-4-1. Am făcut o schimbare de sistem pentru a închide echipa celor de la Samsunspor. Le mulțumim fanilor noștri care au venit până aici.

Cel mai important moment pentru mine a fost când adversarul ne-a aplaudat. A fost unul dintre cele mai importante momente ale carierei mele. Dacă adversarul te apreciază, înseamnă că facem ceva bun.

Îi doresc succes lui Samsunspor în următoarele meciuri. Sper să rămână în prima ligă. Astăzi, noi am fost cei care au meritat să câștige”, .