Marius Vizer Jr., omul care a dus teqball-ul la următorul nivel: „Suntem mândri că am clădit ceva pentru tineretul din sport!”.

Marius Vizer Jr. este unul din artizanii dezvoltării teqball-ului la nivel mondial. El ocupă funcţia de secretar general şi membru al Comitetului Executiv al Federaţiei Internaţionale de Teqball. Face parte şi din Consiliulul AIMS: Alliance of Independent recognised Members of Sport şi are o vastă experienţă în operaţiuni de marketing şi management de succes.

Cu o reţea foarte dezvoltată în sport la nivel mondial, Vizer Jr. este unul dintre oamenii care au transformat teqball-ul în sportul cu cea mai rapidă dezvoltare la nivel global. Secretarul general al Federaţiei Internaţionale a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre creşterea explozivă a teqball-ului şi a făcut câteva predicţii pentru viitor.

„Sportul este bazat pe fotbal şi toată lumea ştie că fotbalul este cel mai popular sport în lume”

Teqball este un sport care s-a dezvoltat foarte rapid. Care sunt factorii care au dus la dezvoltarea rapidă într-un termen atât de scurt?

– Sportul este bazat pe fotbal şi toată lumea ştie că fotbalul este cel mai popular sport în lume. Oriunde mergi în lume, în orice ţară se joacă fotbal. Eu călătoresc mult şi în orice colţ al lumii am mers, am văzut copii jucând fotbal. Ori cu minge, dar dacă nu aveau minge o înlocuiau cu alte lucruri. Printr-o simplă întâmplare, , au ajutat la popularizarea acestui sport, care a avut o creştere organică, fiindcă este similar cu fotbalul şi este mai uşor de jucat, la prima vedere, decât fotbalul. Lucrăm foarte mult pe baza gândirii tineretului de azi. Suntem foarte prezenți în online, în social media. Iar teqball-ul este al doilea sport non-olimpic și al șaptelea în lume la numărul de prezență în social media și urmăritori pe rețelele de socializare.

România este în top mondial în acest sport, vorbind de performanţă, poate şi datorită aportului dumneavoastră. Cum am ajuns la acest nivel?

– Nu pot să îmi atribui acest succes, pentru că este unul comun al echipei şi al fondatorilor teqball. Sportul acesta a fost inventat în Ungaria şi, alături de România, există o istorie veche în ceea ce priveşte colaborarea în sport. Aşa s-a întâmplat şi în acest caz, iar teqball-ul a ajuns în România şi a crescut foarte mult şi la noi în ţară.

Sunteţi pe o poziţie înaltă în cadrul Federaţiei Internaţionale, pe funcţia de secretar general. Cum aţi ajuns în teqball şi să contribuiţi la dezvoltarea lui?

– Sportul a fost inventat în 2014. Fondatorii lucrau la acest proiect din 2012, auzisem despre ei. Eram la un eveniment internaţional de sport, am avut plăcerea să mă cunosc cu ei. După ce am discutat, ne-am pus de acord ca acest sport să fie promovat nu numai pe plan teritorial, ci şi pe plan internaţional. Am luat decizia să formăm Federaţia Internaţională de Teqball, al cărui membru cofondator sunt.

„Tehnic, ar fi posibil să fim pentru prima dată la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, în 2028”

Practic aţi pus primele cărămizi în popularizarea teqball-ului în lume…

– Da, am contribuit la formarea Federaţiei Internaţionale. Dar cei trei fondatori au meritul de a fi inventat acest sport şi este marea lor realizare, care adaugă un nou sport pe planetă.

Ambiţiile sunt mari. Teqball-ul vrea să ajungă la Jocurile Olimpice. În ce orizont de timp vă propuneţi acest obiectiv?

– Toate sporturile se poziționează strategic și în funcție de creșterea organică pe care o au își cer confirmarea pozițiilor pe plan mondial. Bineînțeles, orice Federație Internațională vrea să ajungă pe cea mai importantă treaptă a sportului și asta înseamnă recunoașterea Comitetului Internațional Olimpic și participarea la Jocurile Olimpice. Un lucru pe care pot să vi-l spun, tehnic, ar fi posibil pentru prima dată la Los Angeles 2028. Condițiile nu noi le impunem, ci organizatorii. Deocamdată, noi mergem pe drumul nostru, să facem cunoscut acest sport cât mai mult, să fie practicat pe toate continentele, să aibă fiecare țară din lume o federație și să avem cât mai mulți atleți în perioada următoare.

„Sportul nostru se practică pe toate continentele și avem federații pe toate continentele”

Nu pot să nu remarc că faceți o treabă foarte bună referitor la ceea ce spuneați. Într-un termen de câțiva ani ați ajuns de la două federații la 147. O creștere spectaculoasă…

– Da, la ora actuală avem 147 de federații, suntem în antecamera recunoașterii Comitetului Internațional Olimpic. Sportul nostru se practică pe toate continentele și avem federații pe toate continentele.

Sunt multe vedete care popularizează acest sport: Ronaldinho, Neymar… S-a vorbit ca unele dintre aceste vedete să vină și în România, însă pandemia a schimbat puțin lucrurile.

– Noi, ca Federație Internațională, ne uităm unde putem organiza competiții de talie mondială: Campionate Mondiale, Europene sau evenimente World Series, care sunt competițiile noastre de un rang mai înalt, cu premii de 100.000 de dolari. Și mai avem Campionate Continentale, cum a fost organizat la Târgu Mureș, cu premii de 30.000 de dolari. Nu excludem un parteneriat cu ministerele sau alți sponsori să aducem vedete la astfel de evenimente.

„Domnul Eduard Novak ne susține puternic datorită colaborării pe care am semnat-o”

Cum vedeți viitorul teqball-ului?

– Indiferent de ce vom face, teqball-ul clar va rămâne un sport practicat și se va dezvolta ca sport de performanță. Trebuie să ai tehnică și tactică în 10 secunde, pentru că în maximum 10 secunde trebuie să atingi mingea. La fotbalul clasic, uneori aștepți între 5 și 10 minute ca să dai cu piciorul în balon. Sportul va rămâne indiferent de ce facem noi și cine vor fi liderii federației. Suntem mândri că am clădit ceva pentru tineretul din sport și că suntem printre sporturile remarcate de lume.

Din punct de vedere al infrastructurii, cum stăm în România?

– Avem un parteneriat extraordinar cu domnul Teodor Luca, președintele Federației. Datorită lui este unde este în ziua de azi. Are o inimă foarte mare pentru teqball, este implicat zi și noapte pentru teqball și avem o colaborare foarte bună cu el. Din punctul de vedere al dezvoltării, avem un parteneriat semnat cu Ministerul Sportului. Domnul Eduard Novak ne susține puternic datorită colaborării pe care am semnat-o. Noi donăm mese la instituțiile educaționale unde se practică sport, în liceele de profil și vom merge și mai departe. Eu, personal, m-aș bucura ca în toate județele să fie secție de teqball, să fie inclus în planul național de educație acest sport și să se dea tuturor posibilitatea de a se juca teqball, în fiecare zonă a țării.

Am văzut și mulți fotbaliști profesioniști din SuperLiga care joacă teqball…

– Acest sport este bun pentru încălzire, pentru cooldown, pentru relaxarea de după antrenament, dar și pentru îmbunătățirea tehnicilor de pasare. Acest sport îmbunătățește rapiditatea în gândire. La fiecare două-trei secunde trebuie să gândești, să anticipezi mișcări și cum dai mingea mai departe.