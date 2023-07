Marketa Vondrousova, prima reacție după titlul la Wimbledon 2023: ”E o nebunie”

Jucătoarea cehă aflată pe locul 42 WTA a făcut un turneu fantastic, încununat cu , a șasea favorită a competiției, scor 6-4, 6-4.

Ce a spus Marketa Vondrousova după ce a câștigat titlul la Wimbledon 2023

La finalul partidei care i-a adus titlul la Wimbledon 2023, Marketa Vondrousova a vorbit despre greutățile prin care a trecut în ultimii ani din cauza accidentărilor și a anunțat că va sărbători succesul cu o bere.

”Nu știu ce se întâmplă acum, e un sentiment extraordinar. Vreau să o felicit pe Ons, e o persoană minunată și jucătoare fantastică. Sper că va câștiga la un moment dat aici, pentru că merită.

Am trecut prin atât de multe în cariera mea și sunt atât de bucuroasă că pot fi aici cu trofeul în brațe. E o nebunie. Anul trecut eram turistă la Londra, apoi am jucat turnee mici, turnee ITF. Am sperat că pot reveni la acest nivel și acum visul mi s-a îndeplinit.

A fost extenuant și am avut mari emoții înainte de finală. Acum, pot să mă bucur de acest succes extraordinar. O să beau o bere”, a declarat Vondrousova, la interviul acordat pe terenul Central de la Wimbledon.

2022: Watch Wimbledon as a tourist in a cast 2023: Ladies' Singles Wimbledon champion Marketa Vondrousova's comeback is the stuff of dreams 🙏 — Wimbledon (@Wimbledon)

Antrenorul, obligat să se tatueze

Sportiva din Cehia, în vârstă de 24 de ani, a ținut să mulțumească celor apropiați care au susținut-o în momentele dificile și a dezvăluit că antrenorul său trebuie să tatueze în urma unui pariu pe care l-au făcut.

”Mâine e prima aniversare a căsătoriei noastre. Sunt atât de fericită că cei apropiați sunt lângă mine. Știu că au fost două săptămâni extenuante pentru toți, dar fără ajutorul lor nu aș fi reușit.

Am făcut un pariu cu antrenorul meu, mi-a promis că dacă voi câștiga un Grand Slam se va tatua și el. Cred că vom merge mâine și vom marca acest moment pe piele”, a mai spus Marketa Vondrousova.

Cehoiaca, care a învins în drumul său spre titlu de jucătoare mai bine cotate precum Veronika Kudermetova, Donna Vekic, Marie Bouzkova, Jessica Pegula, și Ons Jabeur, va urca începând de luni, 17 iulie, pe locul 10 în clasamentul WTA.