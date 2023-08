Mărturia unui tânăr din grupul spulberat de un șofer drogat în stațiunea 2 Mai: “Din păcate, nu am putut”

Darius se întorcea alături de șapte alți prieteni din Vama Veche spre 2 Mai, acolo unde toți aveau cazarea. A avut zile și a trăit să le povestească polițiștilor cele întâmplate, spre deosebire de Roberta și Sebi, care au murit după impactul devastator cu mașina condusă de un șofer drogat.

Mărturia unui tânăr din grupul spulberat de un șofer beat

Tânărul a vorbit cu și a povestit cu lux de amănunte prin ce a trecut. Darius spune că tinerii veneau de la o zi de naștere și nu se așteptau niciodată să treacă prin acele clipe de groază. Pentru că nu știau că din spatele lor vine un Mercedes condus de un băiat de 19 ani aflat sub influența drogurilor.

”În dimineața zilei de ieri eram un grup de opt persoane, eu și încă șapte. Ne-am strâns pentru a serba ziua unui prieten care astăzi a făcut 21 de ani. Noi veneam dinspre Vama Veche spre 2 Mai, unde aveam cazarea. Pe drum, circa 90%, circa 35 de minute pe jos am avut o porțiune pietonală, pe partea pe care a avut loc și accidentul. Mai aveam o porțiune de drum de Drum Național care nu era prevăzută cu trotuar. Partea carosabilă avea o bandă pe stânga, una pe dreapta.

Iar pe banda din dreapta, de unde venea și șoferul care i-a ucis pe Roberta și pe Sebastian, era un marcaj continuu care în mod normal un conducător auto nu poate să o atingă sau să treacă de ea. Apoi acestă persoană a intrat în noi. Noi eram mai răsfirați ca grup. Erau trei băieți în față, care nu au pățit nimic, noi era cinci în spate, tot așa mai răsfirați, dar pe o porțiune foarte mică. Pe noi ne-a lovit cu o viteză foarte mare”, și-a adus aminte Darius, potrivit sursei citate.

Mai mult, Darius a dorit să sublinieze că tinerii loviți de mașină nu se aflau pe carosabil, așa cum s-ar fi vehiculat ”prin presă”. ”S-a vehiculat prin presă, printr-o animație grafică, faptul că noi am stat pe partea carosabilă, însă noi am stat după marcajul continuu care se afla pe partea dreptă, care practic nu putea fi încălcat de conducătorii auto. Noi am stat cât mai pe dreapta posibil ca să evităm o tragedie, dar din păcate nu am putut”, a completat băiatul.

, șoferul este reprezentat acum de avocata Luminița Popescu, cea care spune că băiatul regretă enorm că a consumat droguri și că a comis acel accident, iar acum așteaptă în arest pentru a-și afla pedeapsa. Mai mult, băiatul nu ar fi un consumator obișnuit al drogurilor.

”A realizat ulterior ce a făcut. Îi pare rău. Nu este nici tipul de persoană care s-a vehiculat în zona online, tot ceea ce s-a scris şi s-a spus au fost informaţii de pe anumite imagini. Nu este fiu de beizadea, aşa cum s-a precizat. Părinţii nu sunt oameni cu bani care nu au ce face eu ei şi îi dau copilului să se drogheze, sub nicio formă.

A recunoscut că a consumat droguri. Urmează să vedem acum persoana care i-a dat. Este o poveste mult mai lungă, mult mai gravă, din punctul meu de vedere şi urmează a se descoperi ce s-a întâmplat. Din câte am înţeles, nu este consumator. Le-a primit în Vama Veche. Starea lui de spirit este una proastă.

A realizat ce a făcut, îi pare rău, plânge într-una. A fost o greşeală, îi pare foarte rău şi urmează să tragă consecinţele. Părinţii sunt distruşi. Ce poţi să spui ca părinte în situaţia de faţă?”, a completat Luminiţa Popescu. În mediul online a circulat informația, în ultima perioadă, conform căreia băiatul de 19 ani ar fi un copil de bani gata din București, mare amator de mașini scumpe.