Mărturia youtuberului interzis pe Giuleşti: “M-a calomniat şi m-a acuzat de fraudă!”. Răspunsul Rapidului: “Deţinătorul de drepturi TV ne-a spus că e anormal ce facem!”. Exclusiv

La începutul lunii mai, în timpul meciului , clubul gazdă i-a retras acreditarea foto youtuberului Mircea Pavel, creatorul de conţinut al canalului CSC eSports. El a fost acuzat că a transmis meciul în direct, ceea ce contravine regulamentelor media, în condiţiile în care doar reprezentanţii (deţinătorii drepturilor tv) au voie să filmeze în interiorul arenei.

Mărturia youtuberului interzis pe Giuleşti: “Eu am pus faze din meci, filmuleţe cu galeria”

Mircea Pavel şi-a prezentat versiunea pentru FANATIK, spunând că nu a transmis meciul în direct pe canalul de Youtube şi a publicat filmuleţe de pe Giuleşti, pentru care ar fi avut acordul ofiţerului de presă de la Rapid, Lucian Ionescu:

ADVERTISEMENT

“Domnul Lucian Ionescu susţine o minciună ordinară împreună cu avocatul Rapidului şi anume că motivul pentru care mi s-a retras acreditarea că aş fi transmis cu un aparat profesional meciul pe internet.

Avocatul Rapidului susţine aceeaşi minciună că eu transmiteam meciul cu un aparat profesional. Canalul meu este transparent şi toată comunitatea ştie că eu n-am transmis un meci în direct.

ADVERTISEMENT

Eu am pus faze din meci, filmuleţe cu galeria, aşa cum fac Youtuberii de sport şi fac în continuare. Doar mie mi-a fost afectată imaginea şi retrasă acreditarea. Mai mult, mi-a fost dat jos şi clipul. Deranja foarte tare că erau luaţi la ţintă LPF şi FRF.

“Mi-a fost oferită o acreditare fără să semnez nimic, a fost un gentleman agreement”

Mi-a fost oferită o acreditare fără să semnez nimic, a fost un gentleman agreement. I-am explicat exact că vreau să filmez de pe teren, lucru care s-a şi întâmplat la mai multe meciuri.

ADVERTISEMENT

Am prezentat aceste dovezi care sunt irefutabile şi i-am spus că vreau să filmez, că vreau să fac în aşa fel încât să atrag mai multă lume la stadion prin filmuleţele pe care le postez.

Sunt oameni care mi-au comentat la filmuleţe că au venit datorită mie la stadion. El mi-a spus la un moment dat să nu mai merg pe teren şi să stau la masa presei. Lucru care s-a şi întâmplat.

ADVERTISEMENT

“M-a calomniat, m-a acuzat de fraudă şi mi-a şifonat imaginea în mediul online”

La meciul Rapid – CFR, după ce am filmat un sezon întreg, s-au trezit două domnişoare de la LPF, apoi am aflat că una dintre ele era de la eAD, să îmi spună că nu am voie să filmez la masa presei. Am explicat că am acreditare.

ADVERTISEMENT

Apoi a venit Lucian Ionescu şi în loc să îmi ia apărarea şi era normal să fiu susţinut în calitate de delegat al clubului. S-a spălat pe mâini, a spus că el nu mi-a dat voie să filmez.

Eu vreau să îl acţionez în instanţă. M-a calomniat, m-a acuzat de fraudă şi mi-a şifonat imaginea în mediul online. 100% pe el îl consider vinovat. Nu ştiu cum se face că mi s-a întâmplat doar mie. Au vrut să mă dea drept exemplu.

“Eu nu am jignit pe nimeni, am fost diplomat. Trebuia să primesc acelaşi tratament”

Am încercat să iau legătura şi cu managerul clubului, Daniel Niculae. L-am sunat de trei ori, nu mi-a răspuns. I-am scris pe Whatsapp toată problema, dar nu am avut niciun răspuns. Am încercat o cale de dialog atât cu Lucian Ionescu, cât şi cu Daniel Niculae. Nu mă voi opri aici şi vreau să mi se facă dreptate.

Dacă cei de la eAD nu mai lasă youtuberii să filmeze şi să pună pe net, înţeleg asta. Dar nu înţeleg aceste minciuni ale ofiţerului de presă care mi-a dat acreditarea, ştia foarte bine ce fac şi unde să stau la masa presei.

Exista şi o altă variantă. Eu nu am jignit pe nimeni, am fost diplomat. Trebuia să primesc acelaşi tratament. Mi se pare absurd ca eAD să nu permită să filmeze când atrag alţi oameni la stadion.

Se puteau găsi alte variante. Putea să mă cheme, să îmi spună să găsim alte metode, să filmez pe tunelul de la vestiare sau să filmez doar tribunele. În schimb, el a dat cu mine de pământ şi m-a pus într-o lumină proastă. Şi nu mi se pare corect”, a povestit youtuberul Mircea Pavel pentru FANATIK.

Răspunsul lui Lucian Ionescu: “Eu nu l-am interzis pe stadion, am interzis doar să mai filmeze”

FANATIK l-a contactat şi pe ofiţerul de presă al Rapidului, Lucian Ionescu. El a spus că sesizarea în ceea ce priveşte activitatea youtuberului a venit din partea deţinătorului de drepturi, iar din sezonul viitor, pentru a se evita astfel de incidente, va exista o diferenţiere clară între acreditările de presă şi cele acordate influencerilor şi altor creatori de conţinut:

“Eu nu îmi permit, ca oficial al clubului, să intru în polemici. Este vorba de deţinătorii de drepturi care s-au sesizat la observatori. Conform regulamentelor media, nu au voie să filmeze decât deţinătorii de drepturi.

Eu nu l-am interzis pe stadion, Doamne Fereşte, am interzis doar să mai filmeze. Şi începând din sezonul viitor, vom face o diferenţiere strictă între mass-media, cei care aparţin unor instituţii de presă, şi aceşti influenceri, care vor avea un alt statut.

Nu le vom interzice dreptul de a face lucruri, dar doar ce este regulamentar, nu neapărat din punctul de vedere al clubului, ci al Ligii şi Federaţiei. Noi nu ne putem permite să plătim nişte amenzi care nu îşi au rostul.

“Mi s-a transmis că este anormal ce facem şi vom fi amendaţi”

Va fi o diferenţiere clară între ceea ce înseamnă mass-media, presă, şi acei influenceri, deţinători de pagini de Facebook, etc. Noi nu putem interzice oameni pe stadion, asta o faci doar cu huligani, când e vorba de violenţe fizice.

Reprezentanta deţinătoarei de drepturi tv a venit la mine şi mi-a spus că meciul este filmat şi transmis în direct şi am fost sunat inclusiv de deţinătorul de drepturi de la Cluj. Mi s-a transmis că este anormal ce facem şi vom fi amendaţi.

Aşa că, nu are cum să fie o minciună ordinară din partea mea. Nu am venit de capul meu să mă leg de un om, ci am fost sesizat de deţinătorul de drepturi care i-a şi raportat observatorului, care a trecut incidentul în raportul de joc.

“Nu i-am făcut lui ceva rău, ca rapidist, nu l-am interzis, se folosesc cuvinte care nu îşi au rostul”

Nu are cum să fie o minciună. De ce să mint cu regulamentele? Se creează un scandal artificial în contextul în care nici clubul, nici eu, nu avem nimic cu acest om. Eu refuz să polemizez cu el nu pentru că m-aş afla pe o treaptă superioară.

Ştiu că totul se poate interpreta şi, efectiv, nu vreau treaba asta. Sunt multe alte lucruri de făcut la club decât să stăm în polemici. Nu i-am făcut lui ceva rău, ca rapidist, nu l-am interzis, se folosesc cuvinte care nu îşi au rostul. Îl pot interzice forţele de ordine, nu eu.

Să spun că nu are voie să filmeze, da. Absolut. El îmi dă exemple de alţi influenceri, dar aceştia sunt colaboratori cu sponsorul principal şi cu SuperLiga. Este altceva”, a spus Lucian Ionescu pentru FANATIK.

Rapid joacă pe teren propriu în a treia etapă din play-off împotriva lui Sepsi Sf. Gheorghe. Confruntarea va avea loc vineri, de la ora 20:30. Este penultimul meci de pe Giuleşti din acest sezon, ultimul fiind programat o săptămână mai târziu, cu Universitatea Craiova.