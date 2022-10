Mascații din Satu Mare au spart ușa unor bătrâni bolnavi, după ce au greșit adresa: ”Gafă care putea să sfârșească tragic”

Conform informațiilor prezentate de , mascații au intrat peste doi bătrâni bolnavi, femeia leșinând în acel moment.

Mascații au greșit adresa în Carei

Mascații căutau un traficant de droguri care stă pe strada Ignișului din Carei, însă acesta stătea la un etaj mai jos.

ADVERTISEMENT

”Gafă. Care putea să sfârșească tragic, mama în prag de infarct, inconștientă, tata post AVC imobilizat. Competența și umanitatea au lipsit cu desăvârșire. Căci în această ignoranță fatidică nu găsesc alte cuvinte ca să descrie tabloul complet al erorii”, s-a plâns fiica celor doi vârstnici pe Facebook.

Cu toate că femeia acuză că nimeni nu a ajutat-o pe bătrână, jandarmii susțin că ei au fost cei care au sunat la 112 și au rămas alături de femeie până la sosirea Ambulanței.

ADVERTISEMENT

”E inadmisibil ce s-a întâmplat. Mama a leșinat când au intrat mascații în casă. E și acum sub efectul șocului. Se uita la ușa spartă și nu îi vine să creadă ce i s-a întâmplat. Pur și simplu nu își aduce aminte ce s-a întâmplat, exceptând faptul că mascații i-au forțat ușa

, consider că autoritățile ar fi trebuit să-și asume acest lucru. Mama mea nu are nici măcar un proces verbal despre ce s-a întâmplat. Am apelat la un avocat și vom demara demersurile legale care se impun în astfel de cazuri. Cineva trebuie să răspundă în fața legii pentru un asemenea abuz”, a transmis femeia, revoltată.

ADVERTISEMENT

În schimb, că mascații au bătut prima oară la ușă, dar nimeni nu le-a deschis. Ulterior au forțat ușa, nu au spart-o, iar femeia a leșinat când i-a văzut. După acest incident au sunat la 112 și au cerut ajutor medical. Traficantul de droguri căutat se afla de fapt cu un etaj mai jos.

Un caz similar s-a petrecut recent la Ploiești, unde mascații căutau o femeie suspectă de înșelăciune. După ce au spart ușa unui apartament, deși era adresa greșită, au găsit în casă doi bătrâni. I-au imobilizat și lovit, fiind convinși că au de-a face cu complici au suspectei.

ADVERTISEMENT

După ce și-au dat seama că au comis o gafă au plecat fără să își ceară scuze. Când au fost confruntați de ginerele bătrânilor, mascații i-au transmis acestuia să nu ”facă panaramă” și să ”se înțeleagă ca oamenii”.