Interzis un an pe stadioane după conflictul cu Săpunaru, ”Poștașu” vrea să schimbe Legea Dragomir. ”Jandarmeria o aplică abuziv”

Răsturnare spectaculoasă de situație. Interzis un an pe stadioane suporterul echipei FC U Craiova, ”Poștașu”, vrea să schimbe Legea Dragomir și acuză Jandarmeria că o aplică abuziv.

”Poștașu” cere ajutorul oamenilor politici pentru a schimba Legea Dragomir

pe stadioane după ce a fost implicat în scandalul de la Târgu Jiu, la meciul oltenilor cu Rapid 1-0, vrea să schimbe celebra ”Lege 4”, cunoscută și ca Legea Dragomir.

Aceasta prevede o serie de interdicții ale suporterilor la meciurile de fotbal și este cea în baza căreia acționează Jandarmeria atunci când pe stadioane apar probleme provocate de fani.

La finalul meciului dintre FC U Craiova și Rapid, Ovidiu Todoran, alias ”Poștașu”, . În urma incidentelor rapidistul a primit o etapă de suspendare, în vreme ce fanul oltean trebuie să stea departe de stadioane vreme de un an. ”Poștașu” e decis să nu lase lucrurile așa.

”Vreau să consemnați de la început că nu vorbesc în numele niciunei galerii sau a vreunei brigăzi de ultrași, ci vorbesc exclusiv în numele meu personal. Am recunoscut și public, că am primit interdicție pe stadioane pentru timp de un an după incidentele cu Săpunaru.

El a făcut ultraj împotriva jandarmilor, a văzut o țară întreagă, dar eu mi-am luat interdicție un an. Dacă făceam ceea ce a făcut Săpunaru, adică ultraj, atunci cred că îmi luam interdicție 25 de ani, dar asta e altă poveste.

”L-am contactat pe deputatul Geroge Simion (liderul partidului AUR – n.r.), el vine și din rândul nostru al suporterilor, iar eu sper că m-a înțeles. El poate să intervină cu ajutorul calității pe care o are de om politic și să încerce să modifice ceva în această lege 4, cunoscută și ca Legea lui Dragomir.

Nu am cerut și nu cer să se elimine interdicțiile de pe stadioane. Cine a greșit, sunt de acord să plătească. Dar, doresc ca aceste interdicții să nu mai fie aplicate exclusiv de jandarmul constatator al unei presupuse fapte”, a spus, între altele, ”Poștașu”, pentru .

”Poștașu” clameazp lipsa educației jandarmilor și cere ca suporterii să fie judecați de magistrați

Ovidiu Todoran, cunoscut între suporteri ca ”Poștașu”, a mai spus că inițiativa lui nu este pentru a anula interdicțiile fanilor pe arenele sportive, ci solicită ca faptele de care aceștia sunt acuzați să fie judecate de magistrați.

”Legea asta 4 a lui Dragomir, Jandarmeria o aplică de foarte multe ori abuziv. Nu se mai poate să fie lăsați să dea sancțiuni tot fel de jandarmi. Dacă vă uitați în ce hal a fost scris procesul meu verbal vă doare capul. Mi s-a scris în procesul verbal că am aruncat cu scuipat spre jucătorii Rapidului, așa mi sa scris: că am aruncat cu scuipat.

Eu nu pot să cred că un asemenea individ este lăsat să dea interdicții pe stadioane. Repet încă o dată: cine a greșit trebuie să plătească. Dar doresc să fim duși în fața judecătorilor cu probele pe care jandarmii le au.

Iar dacă domnii judecători sunt de părere că sunt probe clare și suficiente pentru a ni se acorda interdicții pe stadioane, atunci să decidă dânșii, nu tot felul de jandarmi frustrați pe viață și șmecheri că au uniforma aia pe ei.

Trebuie să îi lăsăm pe judecători să decidă. Sper că George Simion a înțeles mesajul meu, mai ales că mi-a spus că o să se intereseze și o să vadă despre ce este vorba. Trebuie schimbat urgent și adus un nou amendament la acea lege 4”, a mai spus ”Poștașu”.