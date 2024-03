Mașina ARO din Portugalia care a devenit vedetă pe Internet. Atrage privirile tuturor care o văd pe stradă. Vehiculul a fost modificat foarte mult atât la exterior, cât și la interior, unde are scaune îmbrăcate în piele.

Autoturismul marca din Portugalia care a ajuns în centrul atenției pe social media. Toată lumea rămâne impresionată atunci când îl vede pe stradă. Are scaune superbe care au fost luate de la un Mercedes-Benz.

Mașina, un ARO 10, produsă sub licență portugheză sub denumirea de Portaro, se află într-o stare impecabilă. Vehiculul a fost creat și în Spania pentru o perioadă scurtă, unde a fost vândut sub numele de Hisparo.

Proprietarul care adoră acest tip de i-a adus foarte multe modificări. Acesta este motivul pentru care în momentul de față este un exemplar special, mai ales dacă este să ne luăm după partea interioară.

„Astfel, panourile interioare au fost tapițate cu piele crem, iar scaunele față au fost luate de pe un Mercedes-Benz, fiind o îmbunătățire evidentă față de scaunele cu care mașina venea echipată din fabrică.

Aspectul cu siguranță este inedit și suntem siguri că pielea oferă o senzație mai plăcută la atingere elementelor din interior. Inclusiv volanul a fost acoperit în aceeași piele crem”, scrie .

Mașina ARO 10, personalizată de un proprietar portughez

„Covorașele au fost personalizate cu logo-ul ARO și o margine asortată, tot de culoare crem, identică cu restul interiorului. Pe lângă exteriorul retapițat și exteriorul a fost recondiționat.

Vopseaua este în stare foarte bună, iar roțile mai mari conferă micului off-roader un aspect mult mai robust”, a mai anunțat publicația despre mașina ARO 10 care a fost personalizată de proprietarul portughez.

Autoturismul nu mai amintește deloc de interiorul spartan cu care a ieșit pe poarta fabricii, ci arată ca unul de lux. Fotografiile și clipurile cu personalizarea vehiculului au fost făcute publice pe rețelele de socializare.

Mai exact, ele pot fi vizualizate pe pagina de Facebook ARO Portugal. Internauții cred că ARO 10 merită o emblemă din aur având în vedere modificările pe care le-a suferit. La exterior este vopsit în negru și nu trece neobservat.