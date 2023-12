Măsuri de precauție înainte de U Cluj – FC U Craiova! Anunțul lui Giovanni Costantino: „Este periculos”

FC U Craiova 1948 are o misiune dificilă cu Universitatea Cluj, însă „alb-albaștrii” știu cum pot reuși să câștige cele trei puncte. Giovanni Costantino le-a transmis stoperilor că trebuie să îl anihileze pe Dan Nistor, cel mai în formă jucător al „șepcilor roșii”.

Giovanni Costantino, măsuri de precauție pentru U Cluj – FC U Craiova: „Este periculos dacă îi lași spații”

în SuperLiga, iar tehnicianul italian nu își dorește să se oprească aici. Acesta speră și la cele trei puncte puse în joc din confruntarea cu Universitatea Cluj înaintea .

Totuși, Giovanni Costantino susține că „alb-albaștrii” au un adversar pe măsură, însă știu cum să îl anihileze. Este vorba despre Dan Nistor, care este doar la un singur gol distanță de Aurelian Chițu în clasamentul golgheterilor din SuperLiga.

„Este un meci important pentru că jucăm împotriva unei echipe care vine după o victorie cu rapid. Are calitate și cu siguranță este într-o perioadă bună, deci va fi greu. Cred că am făcut o performanță bună cu Sepsi, am văzut anumite concepte pe care vreau să le punem în echipă și mi au răspuns cu o performanță bună și o victorie.

Iubesc acest model de joc și pentru duminică este important să jucăm bine. Nu este despre doi jucători, ci despre toată echipa. Dacă apărătorii se descurcă Nistor va avea dificultăți, dar dacă îi lași spații este un jucător periculos.

Chițu are calitate să fie periculos în orice moment di meci, deci cu siguranță va fi dificil pentru Universitatea Cluj să se apere împotriva lui. Chițu nu este doar marcator este și un pasator. Cred că avem toate calitățiile pentru a face un meci bun, am arătat-o în București cu CS U în derby”, a spus Costantino.

Giovanni Costantino pregătește schimbări pentru Cupa României Betano: „Am încredere în toți”

După deplasarea cu U Cluj, FC U Craiova 1948 joacă calificarea în sferturile Cupei României Betano cu FCSB pe stadionul din Bănie. Acesta a declarat că are încredere în elevii săi și mărturisește că vor fi schimbări față de partida din campionat.

„Trebuie să fim atenți, concentrați pentru că fiecare meci este dificil indiferent dacă este FCSB sau Botoșani. Cupa este obiectivul nostru, dar trebuie să ne gândim la meciul cu U Cluj. Nu sunt o persoană care gândește pe termen lung, trebuie să ne gândim de la meci la meci și să ne focusăm pe meciul cu U Cluj.

Am norocul de a antrena un grup de jucători care mai mult sau mai puțin sunt la același nivel, cine joacă sau nu. Am încredere în toți și cu siguranță vor avea șansa să joace mai mulți și sunt sigur 100% sigur că vor juca bine. Vin mulți suporteri, îmi doresc să văd un stadion plin cu FCSB.

Fanii sunt foarte importanți, ne-au împins spre victorie cu Sepsi. Sunt sigur că dacă vor fi mai puțini decât cei la U Cluj ne vor susține mulți și încercăm să îi facem fericiți și înapoi spre Craiova”, a spus Giovanni Costantino.