Matei Ilie, planuri mari la CFR Cluj: “Cel mai mare club din România”. Cine e modelul său

La 21 de ani, fundașul celor de la CFR Cluj are ambiții mari pentru 2024 și . . Fotbalistul ardelenilor susține că fundașul iberic este idolul său, iar calitățile sale sunt asemănătoare cu ale legendei de la Real Madrid.

Matei Ilie, despre anul 2023 și pasul la CFR Cluj

“A fost un an bun. Am făcut un pas foarte mare și am revenit în țară la CFR Cluj, cel mai mare club din România. Sper ca anul viitor să continue așa și să îmi îmbunătățesc calitățile și ca persoană, dar și ca jucător.

Mă simt foarte bine aici. Cred că am găsit clubul perfect pentru mine, pentru creșterea și maturizarea mea ca jucător. Mă simt foarte bine și în acest oraș, îmi place foarte mult. Am apucat să văd centrul și locurile mai cunoscute. În viitor sper să văd împrejurimile și celelalte atracții.

De sărbători o să petrec timpul cu prietena mea, cu familia și cu prietenii mei. Sper să mă întorc și acasă, să văd pe toată lumea. Și în Italia, dar și la Piatra Neamț. Îmi plac foarte mult sarmalele, dar sunt un tip echilibrat și am grijă de alimentația mea”, a spus Matei Ilie, pentru .

Matei Ilie, noul Sergio Ramos din România? “E idolul meu!”

Pe lângă idolul său din fotbal, Sergio Ramos, Matei Ilie a mai vorbit și despre modelele sale din viața de zi cu zi. Fundașul de la CFR Cluj susține că părinții sunt cei pe care îi privește ca pe niște exemple în viața personală. Tânărul jucător a mai dezvăluit câteva detalii despre relația apropiată pe care o are cu tatăl său, cel care l-a ghidat spre fotbal.

“Mi-ar plăcea să mă întâlnesc cu Sergio Ramos. El este și idolul meu în fotbal și chiar aș vrea să primesc câteva sfaturi de la el. E modelul meu ca jucător în fotbal. Îl urmăresc de când eram mic, de la 7-8 ani, când am început fotbalul.

Părinții mei sunt modelul meu în viață. Tatăl meu m-a învățat să fiu modest, acesta a fost sfatul lui. După meciuri, mă ceartă când greșesc, de acolo învăț cel mai mult, dar mă și felicită când fac bine. Ne uităm împreună la fazele mele și analizăm ce am făcut bine și ce am greșit”, a mai spus jucătorul de la CFR Cluj.

“Tatăl meu m-a îndrumat spre fotbal”

“Tatăl meu m-a îndrumat spre fotbal. De când am fost mic mi-a pus mingea la picior. Am fost tot timpul fundaș, nu am încercat niciodată o altă poziție pe teren. Ca toată lumea la acest nivel, toți lucrăm suplimentar ca să ne îmbunătățim lucrurile care ne lipsesc, poate.

Eu mă antrenez foarte mult pe viteză, pe piciorul drept. Fizicul cred că este cea mai mare calitate a mea și mai am de lucrat pe viteză”, a declarat Matei Ilie.

În 2024, fundașul vrea să facă pasul la naționala mare

În finalul interviului pentru CFR TV, Matei Ilie a vorbit despre cel mai frumos cadou pe care l-a primit de Crăciun, dar și despre obiectivul său pentru noul an. În 2024, fundașul ardelenilor vrea să facă pasul la naționala mare a României.

“Cel mai frumos cadou pe care l-am primit de Moș Crăciun a fost un PlayStation 2, când eram mai mic. A fost o bucurie enormă. M-am jucat foarte mul și veneau prietenii pe la mine.

Cu primii bani din fotbal cred că mi-am cumpărat niște haine sau un parfum. Îmi doresc să fac pasul la echipa mare a României în 2024″, a mărturisit jucătorul de la CFR Cluj.

9 partide a jucat Matei Ilie pentru CFR Cluj în acest sezon

21 de ani este vârsta fundașului central care a venit liber de contract de la Padova, Italia

450.000 de euro este cota de piață a lui Matei Ilie pe Transfermarkt