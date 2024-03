În meciul disputat pe Arena Națională, FCSB s-a impus cu scor 1-0 în fața celor de la Petrolul, iar . După acest duel, Cristi Balaj a criticat dur conducerea oaspeților.

„Meciul FCSB – Petrolul s-a terminat conform declarațiilor. Au zis că nu-i interesează” Cristi Balaj, acid după meciul de pe Arenă

Cristi Balaj susține că nu a acordat prea mult interes meciului dintre FCSB – Petrolul. Președintele de la CFR Cluj a recunoscut că i-a oferit deja deznodământul partidei.

ADVERTISEMENT

“Nu am urmărit tot meciul, am văzut doar o parte să văd cum evoluează Petrolul. Am văzut și declarațiile unora din anturajul echipei (n.r. Petrolul Ploiești).

Ei spuneau deja că pregătesc play-out-ul și părea așa că nu are nicio miză meciul. Așa că nu m-am uitat la meci. Nu mă așteptam la o așa declarație. Au pus ștampila înainte să înceapă meciul”, a declarat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj, despre șansele lui CFR Cluj la titlu: “Jucăm frumos, dar nu câștigăm”

Președintele celor de la CFR Cluj nu este foarte convins că echipa antrenată de Adrian Mutu are șanse foarte mari la titlu. După o scurtă analiză, Cristi Balaj susține că echipa joacă frumos, așa cum și-au dorit fanii, dar nu reușesc să se apropie mai mult de primul loc.

“Greu, greu. Mă uitam zilele acestea la cum arată golaverajul și nu stăm rău. Doar că e un avantaj pentru echipele care joacă cum jucam noi pe vremuri, atunci când câștigam cu 1-0, 2-1 și aveam victorii la un gol diferență.

ADVERTISEMENT

Ziceau suporterii că vor să jucăm frumos, chiar dacă nu câștigăm. Așa își doreau cândva. Acum avem multe ocazii, multe posibilități de a înscrie. Din păcate nu le fructificăm pe toate. Fotbalul este pe victorii.

Apărarea e foarte importantă. Când vorbesc de apărare nu mă refer doar la linia defensivă. Uneori de aperi și cu toată echipa, obligatoriu cu linia de mijloc și alte ori și cu cei din atac”, a spus președintele celor de la CFR Cluj, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

FCSB poate lua campionatul: “Așa am avut și noi când am câștigat campionatul”

Cristi Balaj a mai adus aminte și de avantajul pe care îl are acum FCSB. Similar cu cel ala CFR-ului în sezonul 2021-2022, atunci când au câștigat ultima dată campionatul.

“FCSB e acum la 14 puncte de noi. Câte puncte am avut noi (n.r. în sezonul regular) când am câștigat campionatul ultima oară. Atunci când am făcut asta cu greu și la un punct diferență (n.r. în play-off)”, a mai spus Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care e LIVE pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Gigi Becali, despre meciul cu Petrolul