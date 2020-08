Medic tânăr, bolnav de COVID-19: „Vrei aer și nimic mai mult!”

Un medic din Iași infectat cu coronavirus a relatat prin ce a trecut în ultimele opt zile, de când a fost diagnosticat cu COVID-19. Deși nu are alte boli cronice, medicul rezident a făcut pneumonie, astfel că mărturia lui, difuzată de Digi24, era întretăiată de accese de tuse.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alexandru Lazăr este medic rezident la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași și a intrat încă din martie în contact cu persoane infectate. În pofida măsurilor de precauție luate, până la urmă s-a infectat și el.

”Am trecut prin toate cascadele de simptome, inclusiv febră. Ce pot să zic? E groaznic! Am avut ocazia să văd și ca doctor, și ca pacient, e groaznic. Doar starea asta, că pur și simplu simți nevoia de o gură de aer și e un aer fierbinte, nu știu, ca de cuptor cu microunde, și vrei aer, asta și nimic mai mult”, a povestit Alexandru Lazăr.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Nu-i de glumă cu covidul”

El a spus să simptomele persistă în pofida tratamentului complex pe care îl primește. Lazăr le recomandă colegilor să nu lase garda jos niciun moment pentru că riscul infectării este permanent.

”Să nu se joace și să fie foarte atenți, să aibă grijă. Eu nu știu cum am reușit să mă infectez. Din martie, stau doar în focar, am fost și în misiuni (SMURD – n.r.), totul a fost așa, insidios, tot debutul, nu mă așteptam să fie. Cel mai sâcâitor este senzația că n-ai aer”, a spus medicul.

ADVERTISEMENT

După apariția primelor semne de boală, rezidentul s-a testat și s-a izolat acasă în așteptarea rezultatului. Ulterior, tomograful a arătat existența uneă penumonii la plămânul drept.

”Nu știu dacă am avut în astea opt zile 12 ore în care să merg bine, să am o pauză, tot timpul a fost groaznic, și cu tratamentul, și cu efectele gastrice și cu toate cele, dar mergem înainte (…) E ciudat, am colegi pe palier care sunt asimptomatici, care dezvoltă pneumonii, de toate categoriile, doar că fiecare merge în stilul său. Mă hidratez, dar e groaznic, fără gust, fără miros, nu mă așteptam să fie chiar așa de neplăcut totul”, detaliat medicul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

El a apreciat că încă are noroc pentru faptul că este tânăr și nu are comorbidități. ”Am avut și oameni bătrâni, și cazuri comatoase transferate aici, nici nu vă puteți închipui ce înseamnă să tratezi un asemenea pacient, plus că am văzut în secțiile de Terapie, am lucrat din martie, m-au trimis și știu cum e. E groaznic, doar că nu toată lumea dezvoltă simptome”, a spus Alexandru Lazăr.

”Am avut colegi, asistente, care au mers bine cinci-șase zile, după care au făcut pneumonii și au mers prost încă 16 zile, de exemplu, și 28 de zile, 30 de zile. Fiecare pacient are o evoluție insidioasă. Eu când am sperat să-mi fie bine, din nou am început să mă ia cu rău, tot timpul febră, transpirații, te dor mușchii, n-ai gust, n-ai miros, tulburări gastrice, e dezastru! Dacă cineva trece prin ce trec eu, vă asigur că nu-i glumă cu covidul, deci chiar nu glumesc”, și-a încheiat mărturia doctorul Alexandru Lazăr.

ADVERTISEMENT