Medicii timișoreni au introdus o nouă terapie pentru pacienții Covid. Cum funcționează

Din dorința de a le oferi o șansă la viață pacienților care se confruntă cu forme grave de Covid-19, medicii timișoreni au introdus terapia bazată pe folosirea unor aparate care asigură un sistem de oxigenare cu flux mare.

Mai exact, aceștia primesc de patru ori mai mult oxigen vital în comparație cu instalaţiile standard folosite la ora actuală în spitale şi în felul acesta pot respira mult mai uşor. Singura problemă este dată de costurile uriașe ale acestor aparate de oxigen cu canulă nazală cu debit mare.

Pentru că nu și le poate permite, Spitalul Victor Babeș trebuie să se bazeze doar pe cele primite, sub formă de donație: două de la Fundația Comunitară și unul de la un fost pacient. Ele asigură în momentul de față 40 l/ minut, dar pot ajunge și la o capacitate de 60 l/ min, semnificativ mai mare față de aparatele clasice, care au un debit de 15 l/ minut.

Potrivit Monicăi Marc, medic primar pneumolog la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, 60 de pacienţi pot acum să respire mai uşor cu ajutorul celor trei aparate portabile pe care unitatea sanitară le are la dispoziție. În plus, acestea îi ajută pe specialiști să țină sub control numărul celor care ajung la Terapie Intensivă.

„Folosim aceste aparate la pacienții cu probleme respiratorii grave. Prin utilizarea lor, reușim să reducem ceea ce numim spațiul mort pulmonar. Practic, prin aplicarea acestui tratament este redus efortul respirator al pacientului.

Gazul pe care îl primește bolnavul este încălzit, este adus la temperatura corpului uman și este umidificat. Inclusiv tubul de transport este încălzit pentru a preveni răcirea aerului și condensarea vaporilor de apă.

Această umidificare a aerului este foarte importantă întrucât, dacă nu ar avea loc, procedura ar face mai mult rău decât bine. Cel mai mare câștig este scăderea riscului de mortalitate prin folosirea acestui aparat.

Mai mult, datorită canulei, este mai confortabil și mai bine tolerat decât sistemele de ventilatie non-invazivă cu mască. Totodată, riscul de dispersie a bioaerosolului în încăperi este mai mic.

Dar, repet, principalul avantaj este că putem să îi ajutam pe colegii noștri din ATI, să degrevăm secția de Terapie Intensivă”, a explicat medicul medicul Monica Marc.

