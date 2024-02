Medicul Mihail Pautov a dezvăluit alimentul care ”ne distruge metabolic”. Foarte mulți români îl consumă

Medicul Mihail Paulov a dezvăluit alimentul care “ne distruge metabolic”. Foarte mulți români îl consumă. Specialistul, fost chirurg de profesie, a vorbit deschis despre urmările negative pe care le are acesta.

Cunoscutul prezentator de la Antena 1 îi sfătuiește pe toți să stea departe de un anumit aliment, care nu este deloc benefic pentru sănătate. Acesta este banalul covrig, care nu aduce niciun micronutrient organimsului (vitamine, minerale, fibre).

„Am găsit un aliment foarte nesănătos care, efectiv, consumat greșit, ne distruge metabolic. Mă refer la aceste alimente în contextul în care le mâncăm aproape zilnic, le mâncăm în cantități mari.

Ne imaginăm că ele nu ne fac rău și, de fapt, ele ne fac rău”, a declarat medicul Mihail Pautov într-o filmare de pe contul de . Specialistul a mai dezvăluit și care sunt consecințele consumului de covrigi.

Mihail Pautov, despre efectele negative ale consumului de covrigi

Mihail Pautov a făcut și un experiment pentru a le arăta oamenilor care sunt efectele negative ale consumului de covrigi pe stomacul gol. a raportat imediat o creștere mare de glicemie, care a ajuns la 155.

Ulterior, a avut parte de o scădere bruscă a glicemiei, aproape de 70, aspect care i-a adus o stare de confuzie. Specialistul a mai precizat că această situație i-a creat un declin cognitiv tranzitoriu și o senzație puternică de foame.

„Nu mă puteam concentra, nu aveam chef să mai vorbesc cu nimeni, tot ce voiam era să mănânc. Apoi am băut o bere fără alcool și mi-am recăpătat glicemia. La câteva ore am mâncat alt covrig, cu somon, cu niște parmezan și cu o salată imensă.

Rezultatul: glicemia mi-a crescut foarte puțin. Când am mâncat covrigul alături de grăsime, proteine, multe fibre, nu am mai avut acea senzație de foame, nu mi-a crescut nici insulina, nu am mai avut acea confuzie.

Un covrig mâncat pe stomacul gol este o furtună metabolică și vă face mai rău decât vă face o cola”, a mai declarat doctorul Mihail Pautov. Vedeta de la Antena 1 crede că e foarte important cum se mănâncă covrigul și cu ce este combinat.