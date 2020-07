Medicul Virgil Musta, anunț îngrijorător: „O persoană care s-a vindecat de coronavirus se poate reinfecta cu o mutație a acestuia”

Mutațiile pe care le suferă virusul SARS-COV-2 pot influenţa în diferite moduri atât evoluţia bolii, cât și pe cea a contagiozităţii, mai ales în situația în care sunt majore. Cu alte cuvinte, potrivit medicului Virgil Musta, nici persoanele care au fost deja infectate și s-au vindecat nu pot răsufla ușurate.

Există, practic, riscul să se reinfecteze o altă mutație a acestui agent patogen și să manifeste simptome mult mai severe dacă mutația respectivă aduce modificări majore în patogenia bolii. De aceea, trebuie să fie extrem de precauți și să respecte cu sfințenie nu doar distanțarea fizică, ci și toate celelalte măsuri impuse de autorități.

Explicaţiile medicului timișorean vin în contextul în care Adrian Streinu Cercel s-a arătat sceptic în privința șanselor ca virusul să iasă curând din circulație. Potrivit managerului Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, am avut de-a face până acum cu nu mai puțin de 38 de mutații ale SARS-COV-2, majoritatea asociind „un grad de infectivitate şi de severitate mai mare bolilor pe care le induc”.

Medicul Virgil Musta avertizează: persoanele vindecate de coronavirus se pot reinfecta, din cauza mutațiilor majore pe care acesta le-a suferit

„Faptul că virusul suferă mutații poate influență în mai multe feluri evoluția bolii, contagiozitatii, poate influenţa modul de imunizare în această boală, modul de transmitere. În consecinţă, mutaţiile îngreunează puţîn lupta noastră cu virusul.

După părerea mea, sunt mutaţii minore, dar oricând pot apărea şi mutaţii majore, care să aducă modificări în patogenia bolii. Acest virus SARS-CoV-2 nu are de gând să iasă prea curând din circulaţie – nivelul mare de mutaţii pe care a început să şi-l dezvolte.

Chiar în această dimineaţă am citit un articol care urmează să fie rapid publicat, cu multitudinea de mutaţii pe care le are la nivel de structură de spike, peste 38 de variante, care se pare că asociază un grad de infectivitate şi de severitate mai mare bolilor pe care le induc”, a declarat Virgil Musta la România TV.

Adrian Streinu Cercel susține că virusul a suferit până acum 38 de mutații

