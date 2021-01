Mellina de la Survivor România, relație amoroasă cu fratele unui concurent celebru? Bărbatul e și el cunoscut

Mellina, una dintre cele mai frumoase concurente de la noua ediție a show-ului de televiziune Survivor România, are o relație specială cu fratele unui concurent celebru din acest concurs.

Unele voci merg mai departe și spun că între cântăreață și un alt solist cunoscut publicului din țară, Kamara, component al popularei trupe Alb-Negru, ar exista o relație mult mai serioasă, potrivit Wowbiz.

Kamara este nimeni altul decât fratele lui Musty, colegul Mellinei din echipa Războinicilor de la Survivor România, ediția 2021.

Mellina de la Survivor România, relație amoroasă cu fratele unui concurent celebru

Relațiile dintre concurenții de la Survivor România sunt mult mai interesante decât par la prima vedere. Conform celor mai recente informații, una dintre Războinice ar avea o relație mai mult decât apropiată cu fratele celebru al unui alt concurent din competiție.

Conform mai multor postări de pe rețelele sociale, Mellina are o relație specială cu Kamara, fratele războinicului Musty.

Solistul formației Alb-Negru a publicat pe pagina lui mai multe videoclipuri amuzante în care apare alături de Războinică și în care se comportă ca un cuplu.

Fanii s-au amuzat de aceste filmulețe, însă unii s-au întrebat dacă nu cumva între cei doi chiar ar exista o relație. ”Nu v-ar sta deloc rău împreună”, a scris o fană a lui Kamara la un videoclip cu cei doi.

Mellina și Kamara au avut și o relație profesională

Între Mellina și Kamara a existat și o excelentă colaborare din punct de vedere artistic. În 2020, solistul și Războinica au lansat o piesă împreună, intitulată KaraMell, iar de atunci au fost văzuți tot mai des împreună.

Între timp, pentru Mellina se anunță noi provocări din punct de vedere personal la show-ul Survivor România. Într-un interviu recent, aceasta s-a lăudat că are spirit de aventură puternic dezvoltat.

”Această emisiune este o experiență pe care o ai o dată în viață și asta doar dacă ți se oferă oportunitatea.

Am colindat din America de Nord, America Latină până în Pakistan în dorința de experiențe noi, m-am cățărat pe ghețare, am pilotat un avion, dar ce voi trăi la Survivor am o presimțire că le va depăși pe toate. Cel mai bun să câștige!”, a declarat Melina de la Survivor, potrivit Wowbiz.