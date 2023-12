Meniul ciudat pe care îl are Mircea Dinescu la masa de Crăciun: „Când ăștia se umflă cu slănină, caltaboș, înnebunești! Am înghițit în sec”

Meniul pe care îl are Mircea Dinescu la masa de Crăciun. De-a lungul timpului, poetul şi-a demonstrat veleităţile culinare în bucătăria tradițională românească. Preparatele propuse de el au o savoare desăvârşită și sunt pe placul tuturor. Cu toate acestea, el are un meniu oarecum ciudat la masa de Crăciun. Ce consumă pe 25 decembrie?

Mircea Dinescu are un meniu ciudat în prima zi de Crăciun

Pe 25 decembrie, an de an, , Nașterea Domnului. Pentru această zi sfântă, de pe mesele credincioșilor nu lipsesc sarmalale, piftia, salata bouef, cârnații etc. Deși aceste preparate tradiționale sunt savurate cu mare plăcere de majoritatea oamenilor, Mircea Dinescu a recunoscut că el mănâncă cu totul altceva de Crăciun.

În cadrul unui interviu, poetul a dezvăluit care este mâncarea sa favorită de Crăciun și a explicat că nu este de acord cu gătirea preparatelor din porc doar în această perioadă festivă. Mircea Dinescu a recunoscut că preferă să mânănce ouă ochiuri și cu mămăligă de Crăciun.

Preferă să mănânce ouă cu mămăligă

„Te privesc gospodine care n-au căzut încă late de oboseală, deși orele sunt înaintate. Care este rețeta lui Dinescu de Crăciun?”, a fost întrebarea moderatoarei emisiunii Profesioniștii de la TVR 1, Eugenia Vodă.

„Eu nu am această chestie, nu am misticismul gătitului în preajma Crăciunului. De-a lungul anului tai porci. Îmi place, de Crăciun – când ăștia se umflă cu slănină, cu caltaboș – să pun de o mămăligă, fac niște ceapă ușor caramelizată și ouă ochiuri românești, poșate.

Îmi pun așa: mămăligă luată de la moară, măcriș, ceapă și ardei, niște mirodenii, ouă ochiuri. Mănânc cinci ouă atunci. Înnebunești. Am înghițit în sec. Nu sunt carnivor. Cea mai bună rețetă ca să fiu fericit este o bucată de coajă de pâine și un pahar de vin”, a fost răspunsul dat de poetul Mircea Dinescu.

Cu toate acestea, el are și anumite retețe cu carne de porc de sărbători. , care au un gust mai special datorită unui ingredient secret.

Rețeta de caltaboș oferită de Mircea Dinescu

Ingrediente:

½ kg plămâni, rinichi, inimă, ficat

250 g ceafă de porc

maţe de porc

prune uscate, nu afumate

pâine

vin

ceapă

piper, coriandru, busuioc.

Mod de preparare:

Prima dată se clătesc maţele de porc cu puţin vin, pentru că are rolul de a parfuma preparatul. Apoi, prunele uscate se trec prin mașina de tocat. Măruntaiele se toacă mărunt: falca de porc fiartă şi ţinută puţin la cuptor, carne de la ceafă care a fost puţin prăjită înainte, ficatul, plămânii, rinichii, inima.

La final, se adaugă în maşină ceapa prăjită şi puţină pâine bine umezită. Tocătura se amestecă cu toate ingredientele. Se pune și orezul fiert și se umple mațul de porc cu această compoziție. Pentru a fi servit la masa de Crăciun, caltaboșul se fierbe puţin, după care se prăjeşte.