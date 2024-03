Mesaj direct din autocar, de lângă Șucu și Angelescu, după Universitatea Craiova – Rapid 2-1: “Bergodi trebuie schimbat! Nimeni nu înțelege nimic”

Galeria Rapidului a făcut spectacol în derby-ul cu Universitatea Craiova. din mijlocul galeriei „alb-vișiniilor”. Totuși, echipa lui Cristiano Bergodi nu i-a răsplătit pe fani cu o victorie. Rapid .

Mesaj direct din autocar, de lângă Șucu și Angelescu, după Universitatea Craiova – Rapid 2-1: “Nimeni nu înțelege nimic”

Nicolae Cristescu, fostul patron al Rapidului, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit că s-a întors cu autocarul la București alături de Dan Șucu și Victor Angelescu. Omul de afaceri nu găsește nicio explicație pentru căderea Rapidului din repriza secundă.

„N-am mai văzut așa ceva decât la Rapid. Noi suntem Rapidul din Giulești, iubește-l și ai să înnebunești. Este incredibil! Am dominat copios în prima repriză, Craiova a avut doar o jumătate de ocazie. Ai 1-0, joci în superioritate numerică, iar în a doua repriză…

N-am nicio explicație logică. Am stat chiar lângă Dan Șucu și Victor Angelescu. Nimeni nu înțelege nimic. Normal că suntem șocați. Ai 1-0 și nu poți să ții de rezultat, ești în superioritate numerică.

Tristă rău atmosfera. Nu am nicio explicație logică, pe cuvântul meu. Am fost extrem de mulți suporteri, s-a văzut. Noi am făcut spectacol în tribune, dar echipa a făcut un spectacol penibil”, a declarat Nicolae Cristescu, la FANATIK SUPERLIGA, pe Prima Sport 1.

Nicolae Cristescu cere ca Bergodi să fie schimbat: „Ar trebui să-i impui victorii în următoarele etape”

Nicolae Cristescu este convins că antrenorul Cristiano Bergodi este în pericol să fie demis. Fostul patron al Rapidului susține că italianul ar trebui să fie înlocuit pe banca giuleștenilor. „După părerea mea, da, Cristiano Bergodi este în pericol. Eu zic că Bergodi ar trebui să fie schimbat.

Ar trebui să-i impui victorii în următoarele etape, în următoarele 2-3 meciuri. Joc superb în prima repriză, iar în a doua repriză n-am mai jucat nimic. Nimeni nu mai vorbește. Suntem extrem de triști, de abătuți.

Nu avem nicio explicație. Niciunul nu știe ce să zică. Va fi un drum de întoarcere al tristeții. Nu înțelege nimeni nimic după o primă repriză în care ai dominat. Suporterii au cântat absolut tot meciul.

„Suporterii nu i-au contestat pe jucători. Am stat o jumătate de oră după finalul meciului”

Am stat o jumătate de oră după finalul meciului ca să se elibereze stadionul. Suporterii au cântat, au susținut echipa în continuare. Echipa a venit la peluză. Suporterii nu i-au contestat sub nicio formă.

Toată peluza a cântat. Este o galerie deosebită, rar am văzut așa ceva. Au avut un comportament bun. Nu a înjurat nimeni conducerea, nu există așa ceva. N-a fost nicio incitație.

Am stat de vorbă cu Jandarmeria și ne-au felicitat. Nimeni nu vorbește. În proporție de 90% cu titlul s-a terminat”, au fost cuvintele lui Nicolae Cristescu.