Mesaj dur al lui Teo Trandafir după plecarea de la Kanal D. Ce a spus prezentatoarea

Mesaj dur al lui Teo Trandafir după plecarea de la Kanal D. Ce a transmis prezentatoarea după ce a fost dată afară.

Mesaj dur al lui Teo Trandafir după plecarea de la Kanal D

Teo Trandafir a avut un mesaj cu subînțeles după plecarea sa de la . Invitată în emisiunea Danei Săvuică, aceasta a avut de spus câteva lucruri dure.

ADVERTISEMENT

Astfel, vedeta care a rămas fără emisiune pe nepusă masă a dat de înțeles că au existat oameni care au vrut să îi facă rău. Aceasta s-a comparat cu un vultur și a spus că este mult mai puternică decât s-ar crede și se va ridica mereu indiferent de ce va păți.

”Eu sunt un om căruia nu prea poți să-i frângi aripile ușor. Este greu să rupi aripile unui vultur, chiar dacă el e mic, tot vultur e.

ADVERTISEMENT

Dacă s-a născut vrăbiuță… ghinion. Dar dacă tu știi că ești vultur, deși ești mic, știi că vei deveni un vultur mare, însă doar dacă zbori suficient de departe”, a spus Teo Trandafir în emisiunea Danei Săvuică.

Ce a spus Teo Trandafir după ce a fost dată afară de la Kanal D

și acum s-a reprofilat. Are o emisiune la radio, așa că are cu ce să se mențină ocupată.

ADVERTISEMENT

De altfel, ea spunea că îi place mult ceea ce face acum și că este posibil să fie vorba doar de o pauză. Cel mai probabil, Teo Trandafir va reveni în televiziune când va avea o nouă ofertă.

”Nu e o tragedie. E o perioadă, ca-n viața fiecăruia. Nu am avut timp să mă gândesc la asta. Cred că lucrurile se așază în felul lor natural, așa cum am sperat întoteauna.

ADVERTISEMENT

E foarte posibil să fie vorba doar de o pauză. Fabulos. Suntem de la 16 la 19. Eu și cu Mihai ne înțelegem absolut fantastic.

Pentru noi e esențial. Că ne simțim din priviri, că știm exact cum să facem ca să nu vorbim unul peste celălalt. Ne place amândurora foarte mult ceea e facem.”, a spus Teo Trandafir pentru .