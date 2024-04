Andrei Nicolescu le cere tuturor dinamoviștilor să se adune și să încurajeze echipa favorită în cele două meciuri rămase din play-out-ul SuperLigii. Dinamo le înfruntă pe U Cluj și UTA Arad în speranța de a evita retrogradarea în Liga 2.

Gândul retrogradării îl macină pe Andrei Nicolescu! Mesaj de mobilizare înainte de ultimele două meciuri ale lui Dinamo: „Suntem într-un moment critic”

Dinamo ocupă penultimul loc în play-out-ul SuperLigii, care duce direct în liga secundă. Retrogradarea . Andrei Nicolescu, , a transmis un mesaj de mobilizare înaintea duelurilor cu U Cluj și UTA Arad.

ADVERTISEMENT

Administratorul special al lui Dinamo a publicat un mesaj de luptă pe rețelele de socializare. „Suntem într-un moment critic. Un moment al adevărului pentru caracterele și identitatea noastră.

În aceste ultime două etape, fie ne considerăm deja înfrânți si ne certăm între noi, aruncând vinovăția dintr-o parte într-alta, fie ne mobilizăm și luptăm până în ultima secundă pentru a ne salva.

ADVERTISEMENT

Mai sunt două meciuri care se vor desfășura sub o presiune enormă. Îi rog pe toți cei care iubesc Dinamo să susțină echipa! Nu mai e timp sau loc de revolte, țapi ispășitori sau schimbări miraculoase.

„La finalul campionatului, sigur că ne vom analiza obiectiv erorile”

Acum e nevoie de munca, de sacrificiu, de luciditate și de loialitate față de culori. La finalul campionatului, sigur ca ne vom analiza obiectiv erorile. Însă, în aceste ultime etape, cat timp avem șanse matematice să rămânem în prima ligă, trebuie sa credem în ele.

ADVERTISEMENT

Marile victorii, ca și marile înfrângeri, pot fi decise de minute faste sau nefaste, avem excesiv de multe exemple recente. În cele 180 de minute PLUS PRELUNGIRI care urmează trebuie să luptăm, cu mintea limpede, pentru Dinamo”, a fost mesajul lui Andrei Nicolescu.

Dinamo merge pe Cluj Arena pentru duelul cu U Cluj, sâmbătă, 4 mai, ora 20:00, în etapa a 8-a din play-out-ul SuperLigii. În ultima etapă a sezonului, „câinii” primesc pe teren propriu vizita celor de la UTA Arad.

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic, anunț războinic înainte de Dinamo – UTA Arad: „Vreau să câștig tot până la final”

UTA Arad este lider în play-out-ul SuperLigii, însă echipa lui Mircea Rednic nu va putea juca barajul pentru că . Totuși, „Puriul” vrea ca echipa sa să câștige toate meciurile rămase din acest sezon.

„Cu Poli Iași, nu a fost revanșă. În prima repriză am suferit, am ajuns sporadic în careul lor. Au avut ocazii, dar nu au marcat, ăsta e fotbalul. Nu au marcat, se joacă pe goluri. Repriza a doua a fost a noastră datorită schimbărilor. Am adus un plus în față, avem doi atacanți foarte puternici, au pus presiune pe fundașii centrali, au greșit, i-am surprins pe contraatac și am înscris.

Așa se joacă în playout, am jucat luni, joi și acum luni. Nu a fost ușor, dar am terminat cu victorie. Suntem pe primul loc, băieții au două zile libere, apoi vine meciul cu Craiova lui Mititelu, prietenul meu. Vrem să rămâne pe primul loc. La ce lot avem, merităm, mai ales după meciul cu Oțelul, a fost un meci echilibrat. Avem încredere, moral, cu FCU Craiova va fi stadionul plin. Sper să câștigăm și ultimul meci, cu Dinamo.

Spuneați că noi retrogradăm, că prima echipă retrogradată e UTA. E greu când faci atâtea schimbări la nivel de lot, dar am revenit. Am început greu, când schimbi 20 de jucători… Cu unii am nimerit, cu alții nu, acum avem un lot bun. E concurență, asta aduce plus la echipă. Cu inima sunt bine, mai un medicament, mai o amețeală, e bine”, a declarat Mircea Rednic.