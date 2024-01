Mesajul lui Denil Maldonado după transferul la Universitatea Craiova: „Am venit să dau totul”

de la FC Motagua, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Internaționalul din Honduras este la prima experiență în Europa și anunță că este pregătit să dea totul pentru culorile „alb-albastre” în următorul an.

Denil Maldonado mărturisește după ce a semnat cu Universitatea Craiova: „Mă simt fericit. Am venit aici să dau totul”

Ivailo Petev și-a primit stoperul mult dorit la Universitatea Craiova direct în stagiul de pregătire din Antalya. „Alb-albaștrii” au plătit 200.000 de euro pentru împrumutul lui Denil Maldonado, iar formația din Bănie are și opțiunea unui transfer definitiv în schimbul a 500.000 de euro.

Internaționalul hundorian se felicită pentru transferul la Universitatea Craiova, considerândul un pas important în cariera sa. Acesta anunță că va munci la maxim pentru a-și atinge obiectivele propuse la formația din Bănie în actualul sezon.

„Adevărul este că sunt extrem de bucuros să mă aflu aici, la un club atât de mare cum este Universitatea Craiova. Chiar sunt fericit să știu că am ajuns aici. Foarte bine, sunt bucuros să mă aflu aici, mă simt foarte fericit că am ajuns la un acord cu clubul și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut posibilitatea de a veni aici.

M-au făcut să mă simt ca un frate în plus și sunt foarte bucuros. Am venit aici să dau tot ce este mai bun din mine, să fac un an cât mai spectaculos, să muncesc la maxim. Știu că este o competiție lungă și tocmai de aceea vin aici ca să dau totul și să ajung la obiectivul maxim”, spune Denil Maldonado.

Coleg în apărarea celor de la Los Angeles FC cu Giorgio Chiellini: „Mi-a rămas întipărit”

pe vremea când ambii evoluau pentru Los Angeles FC, formație care a pierdut titlul în MLS în fața lui Alex Mățan. Acesta a povestit care este cel mai important sfat primit de legenda fotbalului italian.

„Dintre foarte multe lucruri pe care mi le-a transmis, unul dintre ele a fost să muncesc mult pentru a-mi atinge obiectivele personale. Clar o persoană cu multă experiență și el a fost cel care mi-a rămas cel mai mult întipărit. Este foarte frumos aici, iar condițiile de antrenament sunt foarte bune.

Aveam parte de astfel de cantonamente și când jucam la Los Angeles, chiar și în țările unde am fost, dar adevărul este că aici este foarte diferit”, a declarat Denil Maldonado.

Mesaj pentru suporterii Universității Craiova: „Am venit aici să dau totul din mine pentru a atinge obiectivul”

Universitatea Craiova își propune să câștige un trofeu la sfârșitul sezonului 2023-2024, iar Denil Maldonado nu concepe să termine fără să triumfe în SuperLiga sau Cupa României Betano. Acesta a avut un mesaj pentru suporterii „alb-albaștrilor” la sfârșitul interviului.

„Sunt Denil Maldonado și am venit aici să dau totul din mine pentru a ajunge să obțin obiectivul maxim și să duc numele Universitatea Craiova cât mai sus. Mulțumesc mult”, le-a transmis Denil Maldonado suporterilor din Bănie.