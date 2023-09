Mesajul lui Dragoș Iancu de pe patul de spital. „În doi ani debutez în națională”

Fotbalistul și-a petrecut aniversarea pe patul de spital, fiind încă internat după operația de zilele trecute.

Dragoș Iancu promite că va juca în națională

Dragoș Iancu se recuperează și speră să revină cât mai repede pe teren. După discuțiile cu doctorii, el așteaptă ca în iarnă să plece, alături de Hermannstadt, în cantonament.

Fotbalistul a fost sunat de HORIA IVANOVICI de ziua lui, live, la FANATIK SUPERLIGA. Acesta a anunțat că peste doi ani ar vrea să fie jucător al echipei naționale.

Dragoș Iancu a vorbit și despre mesajele primite după accidentare, spunând că aștepta să fie susținut de cunoscuți, dar nu și de cei pe care nu îi cunoaște.

”S-a mediatizat foarte tare, așa accidentare este mai rară și am văzut, am primit mii de mesaje, de la cunoscuți, necunoscuți, toată lumea este alături de mine.

Mă așteptam ca cei pe care îi cunosc să îmi fie alături, dar nu mă așteptam la așa susținere. Eu sper că în următorii doi-trei ani să debutez la națională. Sunt foarte încrezător și știu ce pot”, a spus Dragoș Iancu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Dragoș Iancu l-a iertat pe Valentin Țicu

Dragoș Iancu spune că știe că nu a fost intenție din partea lui Valentin Țicu, cel care l-a accidentat.

„Da, normal că l-am iertat. Știu că nu a fost nimic voluntar, să vrea să mă lovească… A vrut să-mi pună un blocaj la minge, cu piciorul de sus, cu stângul, și cu dreptul m-a prins pe pământ. Sincer, l-am iertat. Sunt un om credincios, cred mult în Dumnezeu”, a răspuns Dragoș Iancu.

Legat de accidentare, el spune că a scăpat de dureri, renunțând inclusiv la calmante. În schimb, el spune că pe drum spre București, de la Ploiești, a avut dureri așa cum nu a avut niciodată.

”Nu mai am dureri, nici calmante nu am mai luat. Imediat după accidentare am avut dureri foarte, foarte mari, mai ales până am ajuns la spital la Ploiești. Așa ceva nu am ami simțit niciodată”, a mai spus fotbalistul sibian.

