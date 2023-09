Dragoș Iancu, după întâlnirea cu Țicu. „Sunt foarte credincios. L-am iertat”

în minutul 6 al partidei Petrolul – Hermannstadt din etapa 10 a SuperLigii, el suferind o fractură de peroneu, maleolă și ligamentele gleznei la o intervenție a lui Valentin Țicu în propria jumătate de teren. și se estimează că va reveni pe gazon după cel puțin 4-5 luni.

Dragoș Iancu l-a iertat pe Valentin Țicu după ce l-a accidentat grav: „Sunt un om foarte credincios!”

Dragoș Iancu a împlinit 21 de ani vineri, 29 septembrie, însă din păcate pentru el A avut puterea să intre în direct prin skype la emisiunea și a dezvăluit ce dorințe și-a pus cu această ocazie.

Apoi, într-un dialog cu Vivi Răchită, a recunoscut că l-a iertat pe Valentin Țicu pentru accidentarea gravă pe care i-a provocat-o. E convins că nu a fost vorba de rea intenție, ci doar de un ghinion teribil.

„Dragoș, eu am fost pe stadion și mă uitam la meci… Din acea alunecare a lui Țicu nu mi-am dat seama, că am jucat și eu fotbal, că e accidentare gravă. Dar după reacțiile colegilor tăi am zis că e ceva grav și atunci când m-am uitat și la reluare pe televizor mi-am dat seama de ceea ce s-a întâmplat.

Crede-mă, și cred că și Țicu ți-a spus, și toți care am fost pe stadion am ajuns la concluzia că nu a fost intenționat. Te-a lovit cu genunchiul piciorului drept, cu care era pe gazon…

Dacă era un teren sintetic și nu aveai crampoanele înfipte în pământ, nu era o accidentare așa gravă. Eu cred că l-ai iertat pe Țicu, am văzut că a fost și la tine la spital…”, a început Vivi Răchită discuția cu Dragoș Iancu.

„Da, normal că l-am iertat. Știu că nu a fost nimic voluntar, să vrea să mă lovească… A vrut să-mi pună un blocaj la minge, cu piciorul de sus, cu stângul, și cu dreptul m-a prins pe pământ. Sincer, l-am iertat. Sunt un om credincios, cred mult în Dumnezeu”, a răspuns Dragoș Iancu.

Apoi, el a vorbit și despre ce a simțit în momentul accidentării și despre durerile groaznice pe care a fost nevoit să le îndure. „Nu mai am dureri, nici calmante nu am mai luat. Imediat după accidentare am avut dureri foarte, foarte mari, mai ales până am ajuns la spital la Ploiești. Așa ceva nu am ami simțit niciodată”, a mai spus fotbalistul sibian.

