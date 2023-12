Mesajul lui George Simion de 1 Decembrie: ”Noi, românii, preferăm carnea de porc, nu gândacul! Unii încearcă să schimbe ordinea asta, dar nu vor reuși”. Care e mâncarea preferată a liderului AUR

George Simion și-a deschis sufletul, așa cum nu a mai făcut-o niciodată, pentru FANATIK. Și, în spatele imaginii unui lider politic catalogat ca extremist se ascunde și un bărbat căsătorit. Îndrăgostit până la ceruri de soția lui, de Ilinca. Femeia pe care a luat-o de soție în fața a peste 8.000 de oameni, într-o serbare câmpenească la Măciuca, este însărcinată. Vor avea un băiețel. Iar George Simion este emoționat de moment, mai ales că pentru a reuși să o lase însărcinată a depus eforturi serioase. Poate de aceea, mai zice Simion, fiul său va fi ”prioritatea 0” pentru el.

George Simion aruncă bomba despre Ilinca! Cum și unde a rămas soția politicianului însărcinată

acum mai bine de un an și acum tânăra soție a liderului politic este însărcinată. Cei doi au dezvăluit, public, că vor avea un băiețel. Acum, cu umor, ne-a dezvăluit George Simion, între el și soția lui se duc negocieri cu privire la numele copilului. Liderul politic vrea să îl cheme Radu pe cel mic, Ilinca încă ezită.

În altă ordine de idei, George Simion a dezvăluit ce îi place să mănânce. Și, desigur, ce nu îi place. Dar și cum anumite gusturi culinare. Mai mult, politicianul a explicat și campania pe care o duce împotriva mâncărurilor din gândaci, greieri sau alte insecte.

Celălalt George Simion! Negocieri intense cu soția pentru numele copilului

– Cum îl va chema pe băiețelul vostru? Păstrează, așa cum ai anunțat, numele de Radu?

Sunt în negocieri cu soția… Dar, oricum, bărbații sunt mai în avantaj aici. Eu trebuie să îl declar. Și dacă nu ne înțelegem… Dar până acum ne-am înțeles de minune. Așa am spus, copiii mei vor avea numele de Radu. Și Maria pentru fetiță. Sunt numele bunicilor mei pe care i-am iubit foarte mult, Dumnezeu să îi ierte!. De asta vreau și Radu și Maria. La al doilea, ea alege.

– Păi poate să pună ea al doilea prenume…

Nu. Ne gândim să o ținem simplu, cu un singur nume.

– Vine Crăciunul, ea e însărcinată. Va găti, te va răsfăța cu mâncăruri?

Ilinca gătește și o face dumnezeiește. Dar, ca să fiu sincer, noi, de fiecare dată, mergem la familiile noastre și facem Sărbătorile împreună. Acolo gătește ori mama, ori mătușa, ori mama ei… Și ele gătesc bine. O să le ajute, probabil. Dar să știi, mi-a făcut sarmale, salată beuof – și care îi iese genial- , ciorbe…

– Și care e secretul ei?

Secretul tuturor femeilor care gătesc este sufletul. Iubirea.

– O vedem și pe Ilinca parlamentar?

Exclus. O țin departe de viața politică. Și așa o consum foarte mult că vin încărcat cu fel de fel de probleme, spețe. E exclus ca, vreodată, să o vedeți pe Ilinca în politică.

George Simion, dezvălurile unui ”extremist”: ”Acum s-a învățat”

– Ești făcut în toate felurile. Extremist, golan, legionar, comunist… Ea nu se consumă?

Se consuma. La început, vedea burtierele la TV, era sunată de mamă, de bunică. Era neliniștită. Dar acum s-a învățat.

– De 1 Decembrie, ziua națională. Meniu românesc sau… sushi?

Trăim în anul 2023. Fiecare gustă și sushi, și pizza, și tot ce are mai bun de oferit fiecare popor. Din toate punctele de vedere, inclusiv culinar. Noi avem un anumit specific culinar și avem cu ce ne mândri. Avem niște obiceiuri alimentare care ar fi mai bine să nu fie schimbate. Ne place carnea, nouă, mai ales românilor. Nu ne plac gândacii, ca în alte culturi. Iar unii încearcă să inverseze ordinea asta. Preferăm carnea de porc, nu gândacul. Dar noi ne-am adaptat la o anumită climă și e normal să ne placă anumite alimente din meniu. Alții, de pe alte continente, pot să prefere altele…

– Care e mâncarea favorită?

Nu pot să spun. O să spun ce nu îmi place. Iar dacă spun că am o mâncare de suflet, peste tot unde merg, în fiecare localitate, o să mă trezesc cu ea. Dacă zic acum tochitură dobrogeană o să mi se facă peste tot asta. Dar vă spun că nu suport anumite alimente sau condimente. Nu suport rucolla, e ca și cum ai mânca iarbă și eu nu sunt vacă. Aveam o perioadă în care nu mâncam salată de boeuf, dar m-a păcălit Ilinca și acum o mănânc cu plăcere.

– Când ai gătit ultima oară pentru Ilinca?

Niciodată. O să fiu sincer, nu mă pricep la gătit, nu am depășit niciodată faza de ouă cu cartofi prăjiți. Dar compensează Ilinca, ea se pricepe foarte bine la gătit.

”Copilul va fi prioritatea numărul 0 pentru mine”

– Vei face cursurile de puericultură, cele pentru tați?

Se poate. Am fost la Romexpo, la un Baby Expo, să văd despre securitatea copiilor în mașină… Am învățat despre conceptul de scoică, de scaune de mașină. Pe cât posibil o să mă implic în limita timpului. Oricum, copilul va fi prioritatea numărul 0 pentru mine. E cel mai de preț lucru pe care îl poate avea careva. Și ne dorim mulți copii, sper să ne ajute Dumnezeu să îi avem. Al șaptelea, spunea Înaltul Teodosie, că o să ni-l boteze…

– Cum ai primit vestea, cum s-a întâmplat?

Noi am fost peste tot în țară, dar apucam să stăm o zi, două împreună. Pe săptămână. Dar în luna august ne-am rezervat-o doar pentru noi. Am zis să facem o campanie în doi, prin România. Și am mers în foarte multe locuri. Am mers în Munții Apuseni, satul Alunișu, am fost la Albac, am ajuns la rezervația mulinologică Eftimie Murgu din Caraș Serverin… M-a uimit ce e acolo, e extraordinar. Am descoperit lucruri minunate de la noi din țară. Lucruri de care eu, care am bătut țara asta în lung și-n lat, nu aveam habar.

Cum vorbește George Simion când îl sună Ilinca

Interviul este oprit, pentru câteva minute. George primise un telefon de la Ilinca, soția lui. Deși am vrut să întrerupem înregistrarea, politicianul a refuzat. Redăm, în mare, dialogul.

G. S.: Da, iubita!

Ilinca: Dragoste? Tu mai întârzii?

G. S.: Iubito… Acum dau un interviu, după care vin acolo, la Maternitate.

Ilinca: Nu… Dacă întârzii vreo 15 minute ar fi bine. Că m-aș duce acasă, să iau dosarul. Că am fost plecată de dimineață.

G. S.: Bine, dragoste (zâmbește, n, red.)! Atunci vin la 13.15. Fără probleme!

Nu am secrete. Mergem să vedem copilul, la 4 luni. Am făcut analizele, dar m-a întrebat dacă vreau să merg cu ea să îl văd pe bebe mic. Am zis că normal că vreau. Se temea că nu apuc… (explică, pentru FANATIK, George Simion, n. red.).

Unde și cum a rămas Ilinca însărcinată

Revenind… Chiar și în luna asta, petrecută în doi, prin România, nu apucam să stăm niciunde mai mult de două zile. Și am ajuns la Jurilovca. Un cadru idilic, pe brațul Sfântul Gheorghe. Am stat în Deltă. Inițial am zis că stăm o zi, două. Dar mie mi-a plăcut așa mult că am stat cinci.

Și chiar dacă aveam timp și de…, dar a contat că nu am fost eu așa stresat. Că ne gândeam… Deja trecuse un an de zile de la nuntă, credeam că e ceva în neregulă cu noi. Ne-am dus de două ori să ne facem analizele pentru că ne doream foarte mult (copil, n. red.).

Și ne-au ieșit analizele perfecte, nu aveam nicio problemă. Dar, de fapt, era asta că eu eram foarte agitat, foarte stresat, foarte conectat. Și, când am stat cinci zile acolo, a fost totul bine. Mi-a și zis proprietarul de acolo că vrea să fie nașul copilului. Ne-a și spus, ne-a asigurat că de la el toată lumea care merge după au copii. Și așa a fost.