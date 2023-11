Ce spune George Simion despre gentuța de mii de euro a soției! Ilinca nu va fi încântată

Acum câteva săptămâni, Ilinca, soția însărcinată a lui George Simion, a fost zărită, în public, cu o gentuță care ar costa câteva mii de euro bune. Acum, în exclusivitate pentru FANATIK, George Simion ne-a lămurit care este situația de fapt. Asta cu prețul de a o pune într-o lumină nu tocmai bună pe Ilinca. Cel puțin pentru alte doamne și domnișoare.

Secretul gentuței de mii de euro

„Asta se ascunde în spatele patriotismului de carton al liderilor AUR: nu doar că una spun și alta fac, dar sunt fix la fel ca vechii politicieni, pe care la televizor îi combat atât de vocal. Se afișează cu obiecte de lux, pe care majoritatea românilor nu și le pot permite și pe care nu le pot justifica din munca pe care o fac”, a scris pe , membru USR.

ADVERTISEMENT

Doar că, pare-se, George Simion nu ar fi scos prea mulți bani din buzunar pentru răsfățul soției. Sau, în niciun caz, cei minimum 2000 de euro cât ar costa gentuța care a inflamat spiritele în jurul Ilincăi, așa cum s-a întâmplat la acea vreme. Mai exact, ne-a precizat el, geanta cu pricina a fost un cadou.

”Atât vă pot spune: este fake. Acea geantă este fake. Este luată de soția unui amic de-al meu, din Turcia. A fost la Istanbul și i-a adus acea geantă. Nu se pune problema să fie originală, mă repet, chiar este fake”, ne-a spus George Simion despre accesoriul pe care îl purta Ilinca.

ADVERTISEMENT

George Simion, despre botez: ”Nu va fi ca la Măciuca”

Între timp, George Simion se pregătește să fie tată. Va avea, alături de Ilinca, un băiețel. Doar că, de această dată, așa cum ne-a dezvăluit, nu va mai organiza un eveniment public la fel de amplu precum cel de la nunta lui cu Ilinca. Vă reamintim, , îmbrăcați în ie, pentru a celebra nunta politicianului cu tânăra sa parteneră de viață.

”Va fi un botez normal. Nu va fi ca la Măciuca, asta e sigur”, ne-a spus George Simion. Iar asta înseamnă că, probabil, nu va mai avea nici un dar fabulos, așa cum s-a petrecut la nuntă. Mai exact, cei 400.000 de euro pe care i-a și declarat, conform legii, ca dar de nuntă.

ADVERTISEMENT

Bani, cu siguranță, suficienți pentru ca Ilinca Simion să își permită o gentuță chiar mai scumpă decât cea cu care a apărut în public. Gentuță despre care soțul ei spune că este un fals, din bazarul din Istanbul. Ceea ce înseamnă că a costat o sumă de cel puțin 20 de ori mai mică decât un original.

George Simion și Ilinca vor mulți copii! Ce nume va avea primul băiat

Anul trecut, făceau dezvăluiri toride, în exclusivitate pentru FANATIK, despre cuplul lor. Erau chiar în ziua nunții de la Măciuca, cea care, de altfel, le-a adus o sumă importantă în conturi. Printre altele, George și Ilinca ne mărturiseau că vor mulți copii. Și, cum deja primul este pe drum, ne-a spus și cum îl va chema.

ADVERTISEMENT

”Prima oară ea a zis că vrea doi copii, acum ea vrea copiii cât mai repede. Undeva spre patru, eu zisesem că vreau șase. Acum vom vedea. Ei îi plac foarte mult copiii, eu o să fiu foarte mult plecat de acasă, așa că ar fi o idee foarte bună să îi facem repede. Dacă ne ajută Dumnezeu să îi creștem. (…) Ne-am gândit și la nume pentru primul copil. Dacă e băiat, va fi Radu, dacă e fetiță, Maria”, spunea George Simion.

Mai mult, George Simion a dezvăluit că așa cum și-a dorit dintodeauna. Și, în ciuda imaginii controversate din politică, el se dovedește un romantic atunci când e alături de Ilinca.

”Ilinca este iubita perfectă, dragostea așteptată. M-a cucerit deșteptăciunea, istețimea. Eu am fost cu multe fete, dar vă spun, frumusețea este trecătoare. La 40 de ani, ce faci? Că se duce frumusețea. Eu vreau să fac copii cu cineva care este o mamă bună, inteligentă, cu o parteneră. Nu pot să fiu cu o fată care nu gândește (…).

Mi-amintesc ziua când am cucerit-o. Eram în Căsuța Călușarilor de aici, din Măciuca. Eu trebuia să dorm la Craiova, dar m-am întors aici pentru ea. Am stat o noapte întreagă de povești. Atunci a fost primul nostru sărut. Era luna octombrie, anul trecut. Suntem de un an împreună, dar am vrut amândoi să ne căsătorim, deci nu e din grabă nunta”, ne-a mai dezvăluit, pe când se însura, George Simion.