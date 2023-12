Mesajul surprinzător al Ginei Pistol în prima zi de Crăciun. Soția lui Smiley nu a ezitat să vorbească despre asta: „Relație toxică cu familia” 

Ziua de Crăciun este sărbătoarea sfântă care reunește laolaltă toți membrii familiei în jurul unei singure mese și petrec timp prețios împreună. În plus, nu putem să nu facem referire și la persoanele care lucrează în această perioadă magică și nu pot fi alături de familie. Gina Pistol a fost singura care s-a gândit la acele persoane și le-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Mesajul emoționant al Ginei Pistol în prima zi de Crăciun

De data aceasta, Gina Pistol a preferat să renunțe la urările obișnuite pentru a le ura sărbători fericite fanilor săi de pe rețelele de socializare. Vedeta de televiziune a făcut un gest mai special și s-a adresat persoanelor care nu se pot bucura de Crăciun așa cum se cuvine.

ADVERTISEMENT

Partenera de viață a lui Smiley s-a gândit la cei care lucrează în aceste zile de sărbătoare, la cei care sunt în depresie sau se simt singuri și părăsiți. De asemenea, ea s-a referit și la oamenii care nu au unde să meargă acasă de Crăciun.

„Le doresc tuturor multă iubire celor care: nu au o «acasă» unde să meargă de sărbători; au o relație toxică cu familia; se simt singuri și părăsiți; se simt deprimați în timpul sărbătorilor; nu își pot lua concediu. Sentimentele voastre sunt valide, iar voi nu meritați mai puțină iubire pentru că le simțiți. Nu sunteți singuri. Îmbrățișări.”, a fost mesajul pe care Gina Pistol l-a publicat pe 25 decembrie, în prima zi de Crăciun.

ADVERTISEMENT

Soția lui Smiley este însărcinată pentru a doua oară?

În Ajun de Crăciun, și s-au bucurat de clipe minunate în familie. Pe rețelele de socializare, cei doi soți le-au arătat prietenilor virtuali cum au ales să-și decoreze pomul de iarnă, împreună cu fiica lor, Josephine.

Pentru a păstra amintirile pentru toată viața, și partenerul ei de viață au realizat un videoclip emoționant, pe care l-au postat pe conturile de Instagram, unde fanii au reacționat instant. În plus, unii au observat un detaliu inedit în bradul de Crăciun al celor doi soți.

ADVERTISEMENT

În pom, Gina Pistol a agățat o ecografie, iar cei mai mulți s-au dus direct cu gândul la cel de-al doilea copil. La scurt timp după ce au postat clipul respectiv, fanii i-au asaltat pe cei doi cu mesaje frumoase și urări speciale.

„Dacă de-a lungul anului fugim în toate colțurile, alergăm constant, Crăciunul înseamnă ACASĂ. Doar atât: liniștea, iubirea, căldura de acasă. E tot ce îmi doresc, ce îmi trebuie și ce mă bucură enorm- timp cu familia. Un Crăciun plin, frumos, curat vă urăm noi, familia Maria”, a scris Smiley, la videoclipul postat pe contul lui de Instagram.

ADVERTISEMENT

Vedeta s-a confruntat cu depresie

În cadrul unui interviu, Gina Pistol a recunoscut că a întâmpinat una dintre cele mai dificile perioade din viața sa după ce a devenit mamă pentru prima dată. Fosta prezentatoare de la Antena 1 a detaliat că a trecut prin depresie postnatală.

„Anul 2022 a fost foarte, foarte greu pentru mine. M-am confruntat cu o depresie pe care majoritatea proaspetelor mămici o are, am avut și un episod de burnout destul de urât, am și sindromul copilului sărac, având multe lipsuri în copilărie. Cumva, de la 17 ani, de când am început să muncesc, trag foarte mult de mine tocmai ca să acopăr acele lipsuri pe care le mai am undeva în adâncul meu”, a declarat blondina pentru