Mesajul tricolorilor înainte de finala cu Israel. “România, suntem pregătiți să luptăm!”

Elevii lui Edi Iordănescu le-au promis suporterilor că vor face tot ce le stă în putere pentru a obține calificarea la EURO 2024 și că sunt pregătiți să lupte în duelul contra Israelului.

Mesajul tricolorilor înainte de finala cu Israel

Ianis Hagi și Radu Drăgușin au avut un mesaj clar pentru fani înaintea confruntării , transmițându-le fanilor „tricolorilor” că sunt pregătiți de luptă.

„Important e ca stadionul să fie plin, e mereu o emoție când se întâmplă asta. Sunt emoții când știi că poți face istorie. E o mare responsabilitate în fața țării, a familiei. Suntem într-un moment de echilibru, știm că mai este un hop.

Suntem tineri, dar avem experiență mare la nivel internațional. Suntem echilibrați. Suntem la mâna noastră și asta ne-am dorit. Noi știm că trebuie să ne punem într-o situație în care să ne calificăm cât mai rapid.

Tata mi-a transmis sa avem curaj și încredere. Am arătat pe parcursul campaniei ca ne putem adapta la situații diferite, la terenuri dificile. Dacă am ajuns în situația asta, înseamnă că am făcut lucruri bune”, a spus Ianis Hagi.

„Românii să fie siguri că vom da totul pe teren!”

„Mesajul nostru pentru români e să fie siguri că vom da totul pe teren, sper ca la sfârșitul meciului toată lumea să fie fericită. Munca pe care o depun este pentru a deveni mai bun, de a evolua de la zi la zi. Eu fac asta pentru că îmi place, iar cotele și ce se scrie nu mă interesează.

Faptul că avem cea mai bună defesivă ne dă încredere. Sperăm ca acest meci să fie îneputul unei noi generații care să scoată lumea în stradă.

România trebuie să facă un meci după care să se califice. ne-am pregătit foarte bine, știmce vrem, suntem motivați și încrezători, știm ce trebuie să facem”, a .

„Este presiune, o țară întreagă se va uita la noi. Noi suntem obișnuiți cu presiunea, am jucat cu ea. Diferența o vor face cei care știu să o gestioneze cât mai bine.

Ne pot pune probleme, sunt jucători mobili și tehnici. Noi vom lua toate măsurile necesare să îi oprim. Pentru mine, care sunt foarte tânăr, ar fi incredibil să ne calificăm la EURO. pentru asta jucăm fotbl, să aducem zâmbete pe buzele oamenilor”, a mai spus Radu Drăgușin.