Meteorologii, avertisment teribil pentru 2021. La ce fenomen periculos trebuie să ne așteptăm în acest an

Prognoza întocmită de meteorologii de la Met Office (serviciul național de meteorologie al Marii Britanii) sugerează că 2021 va fi probabil al șaptelea an succesiv în care temperaturile globale sunt cu aproximativ 1C sau mai mult peste nivelurile preindustriale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și aceasta în ciuda faptului că 2021 va fi influențat de La Niña, fenomen climatic natural periodic care poate avea un efect de scădere asupra temperaturilor globale.

Anul 2016 este în prezent cel mai fierbinte de când au început înregistrările fiabile. Cu toate acestea, este posibil ca 2020 să depășească 2016 pentru a ocupa primul loc, conform ultimelor date.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

2021, unul dintre cei mai fierbinți ani

Anul 2021 va fi probabil unul dintre cei mai fierbinți de pe Pământ, în ciuda influenței răcoritoare a fenomenului La Niña, potrivit unei noi prognoze de la Met Office.

La Niña este un fenomen climatic natural periodic care poate avea un efect de scădere asupra temperaturilor globale. Deși 2021 este un an La Niña, influența copleșitoare a încălzirii globale cauzate de om înseamnă că este probabil să fie unul dintre cei mai fierbinți de pe Pământ, au spus oamenii de știință.

ADVERTISEMENT

Analiza concluzionează că temperaturile globale sunt probabil între 0,91C și 1,15C peste nivelurile preindustriale în 2021, cu o estimare centrală de 1,03C.

Acest lucru înseamnă că anul viitor va fi probabil al șaptelea la rând, în care temperaturile globale sunt cu aproximativ 1C sau mai mult peste nivelurile preindustriale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cât despre 2020, cele mai recente date sugerează că este probabil cel mai fierbinte sau al doilea cel mai fierbinte an înregistrat.

Având în vedere prognozele pentru 2021, este probabil ca cei șapte ani din 2015 până în 2021 să fie cei șapte cei mai fierbinți înregistrați, potrivit Met Office.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dr. Doug Smith, om de știință de la Met Office Hadley Center, a declarat pentru The Independent: „Începând din 2015, am înregistrat o perioadă din cei mai fierbinți ani. A fost o perioadă lungă în care 1998 a fost cel mai fierbinte an înregistrat, dar acest lucru a fost eclipsat acum de recenta perioadă de temperaturi globale pe care am văzut-o.”

Anul 2016 este în prezent cel mai fierbinte de când au început înregistrările fiabile. Cu toate acestea, este posibil ca 2020 să depășească 2016 pentru a ocupa primul loc, conform ultimelor date.

ADVERTISEMENT

Prof. Adam Scaife, șeful predicțiilor pe termen lung la Met Office, a adăugat: „Este puțin probabil ca temperatura globală pentru 2021 să fie un an record din cauza influenței actualei La Niña, dar va fi mult mai caldă decât alte din trecutul La Niña. ani precum 2011 și 2000 din cauza încălzirii globale.”