Metoda ingenioasă a românilor ca să nu rămână fără plăcuțe de înmatriculare dacă parchează neregulamentar în Grecia. Nu te-ai fi gândit la ea

Imaginaţia şoferilor români nu are limite, mai ales când e vorba să încalce legea în străinătate. pentru că nu există suficiente locuri de parcare şi riscă să le fie ridicate plăcuţele, unii compatrioţi au găsit cele mai năstruşnice soluţii.

Amenda pentru parcare ilegală în Grecia ajunge la 150 de euro

Unii dintre cei care au dezvăluit pe reţelele de socializare şi modul în care au făcut-o. Într-un comentariu la o fotografie cu un poliţist care ridică plăcuţele , unul dintre şoferi spune: “Eu mai am un set de numere în portbagaj. Just in case”.

Reacţia acestuia a stârnit numeroase comentarii, unii neînţelegând de ce şoferii îşi lasă maşinile la întâmplare pe străzi, în timp ce alţii l-au chestionat mai îndeaproape în legătură cu metoda dezvăluită.

Mai mult, chiar a urmat un dialog între acest utilizator şi un altul contrariat de soluţie. “Ai un permis şi un talon în plus?”, a fost acesta chestionat, el răspunzând: ” Păi ce legătură are? Tu nu ești la mașină când le ia”.

“Şi crezi că poti evada de pe insulă aşa, tam nesam?”, a continuat scepticul dialogul, în timp ce românul aşa-zis ingenios i-a răspuns şi de această dată: “Zici ca am spart Bank of America si am fugit cu 3 mil de dolari. A fost doar o parcare nefericită”.

se pedepsesc cu amendă cuprinsă între 40 și 150 de euro, în timp ce, în funcție de gravitatea ilegalității se poate ajunge la pierderea permisului de conducere și a plăcuțelor de înmatriculare pentru o perioadă de 10 zile.

Astfel de cazuri se referă la parcările în stațiile de autobuz (distanță mai mică de 12 metri), la intrările în garaje, în zonele cu marcaje speciale și în apropierea semafoarelor (distanță mai mică de 12 metri).

În cazul românului de mai sus foarte membri ai forumului l-au criticat pe acesta şi unii au venit chiar şi cu exemplul personal. “Merg din 2011 în Thassos, chiar si de doua ori pe an, si nu mi s-a intamplat NICIODATĂ! Bine…am si un secret – stationez LEGAL”, este unul dintre mesaje.

“Parcați fraților cum trebuie și nu o sa va ‘șterpelească’ nimeni numerele, eu în funcție de oră la care plecam din locatie luam mașină sau taxiul..concediu plăcut și fără evenimente”, este comentariul altui utilizator.