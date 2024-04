că și-a dat amendă la CFR Cluj și a plecat imediat după eșecul din Cupa României. Fostul antrenor al ardelenilor a fost dezamăgit de echipa sa după meciul de la Hunedoara.

„Mi-am dat amendă 30.000 de euro și am plecat!”. Mutu a dezvăluit cum s-a despărțit de CFR Cluj

că și-a dat amendă înainte să plece de la CFR Cluj. Suma de 30.000 de euro era reprezentată de salariul său pe două luni. Fostul antrenor al ardelenilor a vrut să plece cu capul sus după dezamăgirea din Cupa României.

“Da, am luat 5000 de lei de la CFR. Sunt acele 4 zile de când am semnat din 24 când am semnat până pe 30. Am avut salariu 15.000 de euro, da. Dacă nu voiam să îmi dau demisia, CFR trebuia să îmi plătească contractul până la final, pentru că eram în obiectiv, da.

Pentru mine a fost dezamăgirea foarte mare. Anul acesta, mai erau 2 luni de luat și puteți să întrebați pe oricine de la club, mi-am dat amendă de 30.000 de euro și am plecat. Mi-am amendă pentru contraperformanța din meciul cu Hunedoara.

Eu mă dusesem la Cluj cu inima deschisă ca să fac performanță. Nu am mers acolo pentru bani și asta poate să confirme oricine din conducerea clubului. Nu îmi trebuie bani, am fost acolo cu alte gânduri. Am plecat dezamăgit și nu îmi pare rău. Onoarea a fost mai importantă”, a declarat Adrian Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.

Mutu, explicația plecării de la CFR Cluj: “Era greu”

“Ca să nu se interpreteze din relația mea cu patronul am zis să aducă pe altcineva care poate să îl ajute mai bine. Era greu să te întorci de unde se ajunsese, chiar dacă nu am fost singurul care a luat 4. Klopp a luat și 7, alții și mai mult.

Ideea a fost alta. Dacă aveam garanția că pot să câștig 7 meciuri până la final de play-off, ceea ce nu aveam, rămâneam. Pentru că victoria îți aduce moral și ștergeam din acea durere.

Dar dacă nu, la următoarea se cădea mai rău moral, pentru că știu cum e mentalitatea lor. Am făcut asta pentru echipă, dar și pentru mine.

Eu fiind Mutu, multă lume se uită mai mult la antrenor decât la echipă, ceea ce nu e OK. Nu am ce să fac, ăsta îmi este numele și asta e povara pe care trebuie să o duc. Dacă era un 1-0 și băteai pe Giulești cu 1-0, totul era șters.

Pentru că s-a luat roșu, s-au accidentat doi. Dacă ai luat 4, era umilința prea mare la nivel de scor. Chiar dacă ne-a arătat fotbalul de ce îl iubim și fiecare are șansa lui.

Chiar dacă băteai pe Giulești și după de bate FCSB, iar cazi acolo. Dacă eram eu, spuneau că nu a jucat Rapid, nu că am redresat eu echipa”, a mai spus Adi Mutu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adi Mutu și-a dat amendă la CFR Cluj