Mihai Bendeac a fost la un pas de bătaie cu Gabi Tamaș: „Ne-am scos amândoi tricourile!”

Mihai Bendeac a povestit o întâmplare petrecută cu Gabi Tamaș în 2016, în Centrul Vechi din capitală, când cei doi au fost la un pas de bătaie.

Actorul a remarcat cât de multe shot-uri putea bea Gabi Tamaș într-o comparație cu el, care susține că bea mult când iese să petreacă.

Cei doi și-au scos tricourile și au fost la un pas de bătaie, totul pornind de la o remarcă făcută de o colegă a actorului către Gabi Tamaș, însă finalul a fost „amiabil”, după cum spune Mihai Bendeac.

Mihai Bendeac a fost la un pas de bătaie cu Gabi Tamaș

Mihai Bendeac a dezvăluit o întâmplare cu Gabi Tamaș dintr-un pub din Centrul Vechi al capitalei, când cei doi au fost la un pas să se ia la bătaie: „Nu i-aș face față. Dar eram într-o stare foarte nasoală! Era cinci dimineața, eram în Centrul Vechi, în ’Vintage’.

Eu mă îmbătasem foarte tare, el se îmbătase foarte tare și știu că la un moment dat și-a dat tricoul jos și-a zis: ’Hai să ne batem!’”.

„Nu-mi aduc aminte. Cred că eram cu o fată, o colegă, care i-a spus ceva, el i-a răspuns urât și atunci mi-am dat și eu tricoul jos. Era o diferență între cum arăta Gabi Tamaș și cum arătam eu. Au intervenit bodyguarzii și ne-am despărțit amiabil până la urmă”, a povestit Mihai Bendeac pentru gsp.ro.

„Cât beam eu 2 shot-uri, Tamaș bea 10!”

„Pe mine m-a fascinat… Eu când ies beau foarte mult. Beau mult, mult. Adică, într-o seară am numărat și am băut 38 de shoturi. Ăla a fost un record filmat. Atunci am băut și eu tot shoturi.

Cât beam eu 2 shoturi, Tamaș bea 10. Adică era… Am zic, vezi domne, ce înseamnă totuși profesionistul!

Un mare profesionist, un mare profesionist! Ha, ha, ha! Și la băutură, și la fotbal”, a mai spus Mihai Bendeac despre Gabi Tamaș.

