Mihai Bendeac, apartament de lux în centrul Capitalei. Câți bani a scos din buzunar juratul de la iUmor

Juratul de la iUmor a locuit o vreme destul de lungă într-o locuință de 60 de metri pătrați din sectorul 3, foarte aproape de Parcul IOR, dar în urmă cu câțiva ani a luat decizia să se mute pentru a avea mai mult spațiu.

În momentul de față actorul locuiește într-un apartament pe două niveluri chiar pe Bulevardul Unirii pentru care a fost nevoit să scoată bani frumoși din buzunar. ar fi plătit aproape 200.000 de euro.

Locuința este amenajată după bunul plac și are foarte multe elemente care-l ajută pe Mihai Bendeac să-și găsească ideile legat de proiectele sale. Apartamentul este tot numai pentru el pentru că actorul stă singur.

Mihai Bendeac, locuință mult visată în București. Câți bani a dat actorul pe apartament

Îți spun exact cât am dat pe apartament acum câțiva ani de zile, acum nu știu cât ar fi. A fost 185 de mii de euro. Acum o fi 190 de mii de euro, cât să fie…

E un apartament de 90 de metri pătrați. Singura șustă este că e pe două niveluri, este duplex. Ăsta a fost visul meu dintotdeauna, să locuiesc acolo, pe Bulevardul Unirii.

Sunt atât de dement încât aș sta la Universitate unde este rondul ăla. Dacă s-ar putea face o casă în rondul de la Universitate, eu acolo mi-aș face casa.

Vreau să stau în centru, să stau în buricul buricului”, a povestit Mihai Bendeac în lui Cătălin Măruță.

Vedeta de la Antena 1 ține foarte mult la intimitatea sa, de aceea are draperii închise la culoare și în plus, îi place mult întunericul. lucrează foarte bine atunci când plouă sau este vreme rea pentru că nu-l deprimă niciodată.

„Asta este cea mai mare temere pe care o am, de intimitate, de-aia am totul tras în casă. La mine acasă este întotdeauna vreme rea. Adică am tot felul de dispozitive să se audă ploaie, vânt, dau drumul la aerul condiționat, sunt 16 grade.

Când este cod roșu de caniculă, la mine în casă se aude vânt, vijelie, beau vin fiert și stau cu pulover. Mă ajută să fiu creativ”, a mai spus artistul, în cadrul aceluiași interviu de pe Youtube.

În parelel se pare că actorul a pornit și construcția unei case. Aceasta are o suprafață de 200 mp, este tot în sectorul 3 și la fel ca celalalte locuințe este trecută pe numele părinților săi.