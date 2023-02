Mihai Bendeac, pregătit de schimbări la 40 de ani: ”S-a instalat o liniște”

Renumitul actor a anunțat pe rețelele de socializare că este pregătit de schimbări la . Fosta vedetă de la Antena 1 simte că s-a instalat o liniște pe care nu a avut-o până acum pentru că a avut o viață agitată și încărcată.

Mihai Bendeac, gata de modificări la împlinirea vârstei de 40 de ani. Ce vrea să facă fostul jurat de la iUmor

Mihai Bendeac și-a serbat ziua de naștere în urmă cu aproximativ două săptămâni și de atunci spune că este un alt om. Celebrul din Băieți de oraș este mai conștient de pacea care începe să se așeze în viața personală.

„Nu știu ce s-a întâmplat la trecerea asta spre 40 de ani că am devenit alt om. Liniștit, împăcat. Sigur, am în continuare probleme mentale, dar, per total, s-a instalat o liniște… O siguranță… O «ceva» ce nu-mi explic”, a spus actorul pe pagina de .

Fostul jurat de la iUmor a împlinit 40 de ani pe 16 februarie, zi în care a transmis un mesaj despre lucrurile pe care le-a bifat până acum. Actorul recunoaște că s-a dedicat în totalitate carierei sale de pe scena teatrului.

S-a gândit numai la spectacole, turnee și nopți pierdute, fără să se pună pe primul plan. Vedeta susține că a venit vremea să se ocupe mai mult de omul care se ascunde în spatele artistului care muncește enorm pentru pasiunea sa.

„A venit vremea să mă ocup și de mine… 40 de ani am fost cel mai puțin important. 40 de ani artistul Bendeac a făcut cele enumerate anterior. E cazul să mai trăiască și omul Bendeac”, este o parte din postarea lui Mihai Bendeac din mediul virtual.

Mihai Bendeac, emoționat de ziua de naștere a mamei sale

Mihai Bendeac a transmis un mesaj emoționant și de ziua de naștere a mamei sale, Emilia, care a împlinit 61 de ani. Actorul din serialul Băieți de oraș are numai aprecieri și cuvinte de laudă la adresa celei care i-a dat viață.

Totodată, artistul a precizat că deși nu are o urare specială îi datorează totul femeii care și-a luat atestatul pentru psihologie și urmează să își deschidă un cabinet în acest domeniu. Mama vedetei este modelul în viață ca și leader al fostului jurat de la Antena 1.

„Mama, anul ăsta nu am urare. Nu prea îmi mai plac. Anul ăsta mă bucur, simplu și firesc, pentru că EȘTI. Și, dacă nu ai fi, nici eu nu aș mai fi fost. Nu pentru că m-ai născut. Asta este de la sine înțeles”, a declarat Mihai Bendeac în mediul virtual.