Mihai Bobonete, mesaj către Monica Belluci: „Soția a a aflat tot despre relația noastră din adolescență, m-a prins beat și i-am spus tot”

Mihai Bobonete a postat pe Instagram un mesaj care i-a făcut pe internauți să zâmbească.

El i-a transmis o urare de ziua frumoasei actrițe Monica Belluci, căreia i-a spus că soția sa, Cătălina, a aflat de relația lor de iubire.

Bineînțeles, totul a fost o glumă, iar postarea a stârnit hohote de râs.

Mihai Bobonete și Monica Belluci, uniți de Instagram

Plin de umor și cu afirmații în stilul caracteristic, Mihai Bobonete a reușit să facă o glumă care a provocat râsete pe scară largă.

Postarea în care Monica Belluci, frumoasa actriță din Italia, apare îmbrăcată într-o ținută care îi pune trupul în evidență și mesajul actorului către vedetă au făcut oamenii să-i lase zeci de comentarii lui Mihai Bobonete.

Mai mult decât atât, starul din Las Fierbinți le-a dat tag atât Monicăi Belluci, cât și soțului acesteia. „ La multi ani Moni! Scuze că nu am ajuns ieri la ziua ta, sunt în filmari cu serialul asta, dar tu mă stii, ce să mai! Am vorbit și cu sotia mea și e de acord cu propunerea ta indecentă, oricum a aflat tot despre relația noastră din adolescență, m-a prins beat și i-am spus tot! P.S.să vezi bătaie ce-ți dau Vincent, când te prind!”, a menționat actorul de la Pro TV.

Are doi copii cu Cătălina Bobonete

Actorul din Las Fierbinți și Cătălina Bobonete sunt împreună de 25 de ani, iar cei doi s-au căsătorit în 2018, pe o plajă din Vama Veche, după o viață trăită împreună. Prezenți la eveniment au fost doar câțiva prieteni.

„Am cucerit-o foarte devreme, undeva pe la 12 ani ai ei, 14 ai mei. Și uite că avem aproape 25 de ani de când suntem împreună. Așa că…am și uitat cum am cucerit-o. Nunta efectiv am făcut-o în 2017, dar a durat că a trebuit să mă conving, știi… că vreau să rămânem. Glumesc! (…) Am o relație destul de bună cu copiii, nevasta mă iubește, eu o iubesc pe ea așa că suntem fericiți”, povestea Mihai Bobonete, cu mult umor, într-un interviu pentruviva.ro