Pe Bobonete îl vezi toată ziua în Las Fierbinți, dar uite cât de frumoasă este soția actorului – Foto

Mihai și Cătălina Bobonete sunt împreună de 25 de ani, iar cei doi s-au căsătorit în 2018, după o viață trăită împreună.

Ceremonia a fost una atipică, pe malul mării, alături de câțiva prieteni.

Soția comediantului din Las Fierbinți este o femeie frumoasă care îi stă alături de aproape trei decenii.

Cătălina Bobonete i-a dăruit doi copii actorului

Partenera de viață a lui Bobiță din Las Fierbinți a slăbit pentru a îmbrăca rochia de mireasă în 2018, iar de atunci se menține în formă. Cătălina Bobonete are părul creți, pielea măslinie și este o persoană foarte modestă.

„Am cucerit-o foarte devreme, undeva pe la 12 ani ai ei, 14 ai mei. Și uite că avem aproape 25 de ani de când suntem împreună. Așa că…am și uitat cum am cucerit-o. Nunta efectiv am făcut-o în 2017, dar a durat că a trebuit să mă conving, știi… că vreau să rămânem. Glumesc! (…) Am o relație destul de bună cu copiii, nevasta mă iubește, eu o iubesc pe ea așa că suntem fericiți”, povestea Mihai Bobonete, cu mult umor, într-un interviu pentru viva.ro

Mihai Bobonete și soția lui au împreună doi copii, Octavian, în vârstă de 10 ani, și Maria, în vârstă de 6 ani.

„ Familia e familie, aici nu negociez timpul și atribuțiile mele de părinte și de soț, apoi serialul căruia îi datorez atât de mult și abia după vin emisiunile din televiziune și spectacolele mele de stand-up comedy și impro.

Pescuitul, pentru mine, e liniștea care îmi încarcă bateriile și mă menține bun și visător, soția mă ține veșnic îndrăgostit, copiii mă țin tânăr, serialul mă ține cunoscut și apreciat, televiziunea îmi dă bani, iar spectacolele îmi mențin umorul și buna dispoziție, așa că voi găsi timp pentru toate de fiecare dată”, a mai spus actorul.



Mihai Bobonete îl atacă pe Petrescu: „Ia-o, moșule, mai ușor”

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, actorul Mihai Bobonete și-a expus părere cu privire la declarațiile lui Dan Petrescu. „Bursucul e bun, dar nu se dezice de stilul unic al antrenorilor români sau mai bine spus al fotbalului de la noi. Omul face egal cu Astra și la conferință de presă, în loc să comenteze meciul prost făcut de ai lui, el avea probleme cu oltenii.

Că Budescu și Alibec n-au jucat la fel cu oltenii, că în meciul cu Gazul a luat ăla roșu, că arbitrajul. Miza e mare, mai sunt meciuri puține, înțeleg tensiunea, dar să nu uităm de profesionalism și diplomație, ia-o, moșule, mai ușor și vezi mai bine de curtea proprie. Așteptăm totuși o conferință de presă, nu lacrimi și oftică! Sunt semne clare că anul ăsta…e anul ăla!”, a fost mesajul lui „Bobo”.