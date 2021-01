Mihai Budeanu de la 3 Sud Est a făcut primele declarații despre starea sa de sănătate după ce s-a vindecat de Covid-19. Artistul s-a infectat în urmă cu aproximativ două luni și a stat aproape trei săptămâni la Terapie Intensivă, din cauza complicațiilor suferite.

Cântărețul s-a vindecat complet și nu a rămas cu sechele din cauza bolii, deși starea lui a fost una critică. Mai mult, Mihai a avut nevoie de plasmă pentru a putea supraviețui.

În cadrul unei emisiuni televizate, Mihai Budeanu a vorbit despre cea mai dificilă perioadă și cum a fost aproape să-și piardă viața din cauza coronavirusului.

Mihai Budeanu de la 3 Sud Est, primele declarații după ce s-a vindecat de Covid

Mihai de la 3 Sud Est a trecut prin momente critice cu puțin timp în urmă, când a fost infectat cu Sars – CoV – 2. Artistul a stat aproape trei săptămâni la Terapie Intensivă, iar medicii sunt de părere că este un adevărat miracol faptul că a supraviețuit.

„Sunt acasă acum, mă simt foarte bine. Am trecut printr-o perioadă foarte grea. A fost foarte grea. Prima oară am crezut că este o răceală. Am făcut testul rapid, eram pozitiv. Cum am ajuns la spital, am fost dus direct în secția de ATI. Medicii mi-au dat foarte puține șanse de supraviețuire. Nu știam să am alte probleme de sănătate”, a mprturisit Mihai Budeanu la „Vorbește lumea”.

Mihai a declarat că prima dată nu a dat importanță simptomelor, fiind de părere că are o simplă răceală, pe care a încercat să o trateze cu medicamente uzuale. La un moment dat, starea lui s-a agravat, iar oxigenul a început să scapă semnificativ, moment în care artistul s-a hotărât să meargă la spital.

„Am avut o perioada în care era să plec din această lume. Am fost la limită. Prima dată am zis că e o simplă răceală, am dat-o cu paracetamol, cum face toată lumea, apoi am început să mă simt din ce în ce mai rău. Am zis ca e clar, fiind în pandemie, și asta e. Am mers, am făcut test, am ieșit pozitiv. Am chemat și salvarea, testul a ieșit tot pozitiv. Respiram din ce în ce mai greu.

Am chemat salvarea și testul PCR a ieșit pozitiv. Starea mea s-a agravat de la o zi la alta. Oxigenul începea să scadă din ce în ce mai mult. Am chemat salvarea, m-a luat. Am ajuns la Medgidia, la secția de ATI. Oxigenul era undeva la 50%, era într-un prag foarte jos. Medicii au spus – ‘un miracol că ai scăpat’”, a continuat vedeta.

De asemenea, Mihai a mărturisit că a descoperit că are și alte probleme de sănătate, de care a aflat atunci când se afla în spital: „A fost ceva ascuns, cred ca undeva la plămâni. Nu știu. La spectacole, ieși transpiri, stai la autografe. Răceli care, în timp, și-au spus cuvântul”.

Un medic român din Las Vegas i-a oferit schema de tratament

Mihai Budeanu a declarat că cel care i-a creat schema de tratament este un medic român din Las Vegas, Ion Alexie, folosind o metodă care a vindecat și pacienții din orașul american.

„Doctorul Ion Alexie mi-a furnizat protocolul de tratament folosit în Vegas, acela cu plasmă și niște medicamente; tratamentul clasic care se ia în acest caz. Am stat trei săptămâni la ATI, apoi am trecut pe Interne și am mai stat puțin”, a mai adăugat cântărețul.

Din fericire, Mihai nu a rămas cu sechele în urma infectării, așa cum li s-a întâmplat multor persoane care au suferit de Covid-19. Singura problemă este faptul că nu trebuie să facă eforturi mari, motiv pentru care trebuie să mai aștepte până să meargă la sala de sport.

„În prezent, nu am nicio problemă. Sechele nu există, memoria merge bine. Încerc în fiecare zi să-mi găsesc ceva de lucru, plimbare, merg la magazin, urc scări, trebuie să-mi revin. O să mai las să treacă un timp pentru a merge la sală și pentru a-mi reveni total din punct de vedere fizic.

Alături de mine a fost familia, au fost colegii. Laurențiu a ținut tot timpul legătura cu medicii, să fie sigur că e totul în regulă sau că nu-mi lipsește ceva. Am primit și multe mesaje de la fani. Le mulțumesc enorm. Toți acești oameni s-au rugat pentru mine”, a declarat acesta.

Mihai Budeanu se simte foarte bine și este nerăbdător să-și reia ativitățile de dinainte. După ce medicii i-au dat 5% șanse de supraviețuire, organismul său nu a cedat și a reușit să învingă lupta cu virusul.