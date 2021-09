Mihai Covaliu, președinte COSR: “Simona Halep, singura care a propus să dea înapoi banii încasați pentru Jocurile Olimpice”

Mihai Covaliu, președintele COSR, a anunțat că se analizează situația de la Federația Română de Tenis, unde mai mulți sportivi nu au mai onora prezența la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

la Tokyo din cauza unei rupturi musculare. Apoi au mai fost și alți sportivi care au refuzat participarea, motivând programul încărcat.

ADVERTISEMENT

Simona Halep a propus să returneze banii primiţi de la COSR după ce nu a mai mers la Jocurile Olimpice. Când se decide

Covaliu a spus că Halep este singura sportivă care și-a arătat diponibilitatea pentru a returna fondurile pe care le-a primit din partea COSR.

“Tenisul este o disciplină medaliata la Rio. Când Federația de Tenis a propus înființarea unui lot pentru Tokyo, cu sportivi precum Halep, Begu, Tecău…nimeni nu era nebun să nu accepte un asemenea lot. Nu suntem fericiți de ceea ce s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

Asteptăm analiza comisiilor, medicală, tehnică, olimpică, etică, apoi vom convoca o ședinta a comitetului executiv. Pe 21 octombrie vom decide. Simona Halep este singurul sportiv care a spus că dacă se decide să se dea banii inapoi, este gata să ramburseze suma oferită de la Comitetul Olimpic.

Mihai Covaliu: “Avem dovezi clare că Simona Halep a fost accidentată. Şi-a dorit să ajungă la Jocurile Olimpice”

Am apreciat atitudinea ei, chiar dacă avem dovezi clare că ea de fapt a fost accidentată. Pentru că este un sportiv profesionist și și-a dorit să ajungă la Jocurile Olimpice, dar nu a putut din cauza unei accidentări”, a declarat Mihai Covaliu pentru Radio Gold FM.

Mihai Covaliu le-a dat asigurări tuturor sportivilor că nu sunt probleme la COSR şi există fonduri pentru premierea sportivilor pentru Jocurile Olimpice. Totuşi, spune că este dezamăgit de lipsa de interes a politicului pentru sport.

ADVERTISEMENT

“Cum fiecare sportiv român şi-a primit banii după fiecare Olimpiadă, sunt convins că se vor face aceste premieri. Mai ales că acum sunt dublate. Recompensate mult mai bine decât după alte ediţii,. Sportivii de acum au un obiectiv clar, ştiu pentru ce muncesc.

Semnal de alarmă pentru Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024: “Sunt nemulţumit de dezinteresul politicului pentru sport”

La alţii, sportul a fost introdus pe lista de interes primar al acelei ţări. Să accesăm şi noi în sport fondurile prioritare ale Statului. Degeaba discutăm dacă acest domeniu nu este o prioritate. Dacă nu face parte din priorităti, să nu ne mai batem cu pumnii în piept ca vrem performanţă.

Sunt nemulţumit de dezinteresul politicului pentru sport. Vorbim de sport şi medalii doar în apropierea Jocurilor Olimpice şi atunci ne plângem şi ne arătăm cu degetul. Acum trebuie să vorbim şi avem nevoie de sprijin, acum, pentru Paris.

ADVERTISEMENT

Cu doar un an înainte nu mai poţi ajuta cu ceva. Sunt totuşi şi oameni care sunt interesaţi şi ajută sportul. Am avut iniţiative legislative. Una a fost ca să tripleze baremul acordat primelor olimpice de la 1500 la 4500 de lei. Ne-ar plăcea să fie mai mulţi oameni care iubesc sportul”, a mai spus Mihai Covaliu.