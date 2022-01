Mihai și Elwira Petre, detalii despre relația cu fetele. Cum au aflat că au câștigat Asia Express

Micuțele au rămas acasă pe parcursul celor două luni de filmare, în grija bunicilor. Dorul a fost mare pentru părinții lor, care au plâns la un moment dat pentru că sunt departe de ele.

Elwira și Mihai Petre au simțit cel mai mult lipsa lor pe 1 iunie 2021, Ziua Copilului, asta pentru că au o relație specială cu ele și nu le-au putut ura „La mulți ani!”.

Iubirea intensă și necondiționată sunt elementele pe care se bazează atunci când vorbesc despre fete. Sunt o binecuvântare și o motivație pentru vedete.

ADVERTISEMENT

Mihai și Elwira Petre, dezvăluiri despre copii. Când au aflat fetele lor că au câștigat Asia Express

„Când am ajuns acasă, Catinca ne-a întrebat cum a mers, dacă am câștigat și câte amulete am câștigat.

Dar noi din start, înainte să plecăm, le-am zis că toate lucrurile acestea sunt confidențiale, că nu le putem vorbi și că le vor afla pe parcurs.

ADVERTISEMENT

Practic, fetele au descoperit și ele toată emisiunea în timpul difuzării, alături de telespectatori.

La finală am invitat câțiva prieteni, iar fetele nu știau încă faptul că noi am câștigat. Reacția lor în momentul în care au aflat ne-a răsplătit tot efortul.

ADVERTISEMENT

A fost una spectaculoasă. Nu am regretat că nu le-am spus rezultatul înainte”, a mărturisit Elwira Petre într-un interviu pentru .

Mihai Petre, despre revederea cu fetele după Asia Express

Mihai Petre și au fost primiți cu brațele deschise acasă, chiar dacă revenirea a avut loc noaptea. Câștigătorii de la Asia Express au realizat cât de mult s-au schimbat fetele și au crescut.

ADVERTISEMENT

Fostul jurat de la „Românii au talent” are și acum imaginea micuțelor în minte după revenirea de la Asia Express, competiție care le-a adus 30.000 de euro.

„A fost fantastic, a fost ceea ce ne-am dorit să se întâmple cât mai repede, chiar dacă, totodată, ne doream să ajungem cât mai departe în competiție”, a spus dansatorul.

ADVERTISEMENT

„Ne-am întors noaptea, iar atunci când am intrat în casă ne-au primit cu confetti, surprize și voie bună. Țin minte că m-am așezat în genunchi în fața lor.

Le ascultam și le priveam, mă miram de cât de mari s-au făcut și cât de mult s-au schimbat. Totul părea schimbat, inclusiv vocea, iar o mamă este atentă și la cele mai mici detalii și observă imediat.

După ce am revenit, am stat cât mai mult timp împreună. În prima zi nu am ieșit din casă, am stat toți patru în canapea, cuibăriți, la grămadă. Fix asta ne-am dorit să facem”, a completat Elwira Petre.