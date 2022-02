Bărbatul care a furat bicicleta lui Mihai Găinușă, condamnat la 2 ani de închisoare cu executare. Ce i-a spus realizatorului când l-a întâlnit

Tânărul care i-a furat bicicleta lui Mihai Găinușă, în noiembrie 2021, a fost condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare pentru furt calificat. Instanța a decis ca acesta să execute pedeapsa, fiind în stare de recidivă postexecutorie. În 2019, Florian Robert M. fusese eliberat condiționat, după ce anterior fusese condamnat tot pentru furt.

Hoțul de biciclete va trebui să plătească și cheltuielile de judecată, în valoare de 200 de lei. De asemenea, instanța a decis confiscarea sumei de 200 de lei pe care bărbatul a obținut-o după vânzarea bicicletei. Realizatorul nu s-a constituit parte civilă, iar decizia nu este definitivă.

Mihai Găinușă: ”Îmi pare rău pentru el”

Contactat de FANATIK, Mihai Găinușă a dezvăluit că care i-a furat bicicleta.

”Da, am primit decizia și am aflat despre condamnare. Îmi pare rău pentru el, însă, din păcate, era recidivist și așa se explică pedeapsa cu executare. Inițial, am vrut să-mi retrag plângerea împotriva lui, însă am înțeles că fiind o faptă penală, acțiunea ar fi mers oricum mai departe. Polițistul care s-a ocupat de caz mi-a spus că nu e cazul să-mi fie milă de el, pentru că, după ce a vândut bicicleta, și-a luat droguri, nu a dus banii acasă”, a declarat Mihai Găinușă pentru FANATIK.

Realizatorul spune că nu a avut nici o pretenție de la hoțul care i-a intrat în curte, mai ales că poliția i-a adus înapoi bicicleta. El spune că a fost surprins de operativitatea polițiștilor, care a rezolvat cazul în doar două săptămâni, pe baza imaginilor surprinse pe baza imaginilor surprinse cu ajutorul camerelor de supraveghere.

Realizatorul și-a luat măsuri suplimentare de siguranță

De asemenea, el spune că a avut ocazia să-l cunoască și să stea de vorbă cu cel care i-a furat bicicleta.

”Eu l-am cunoscut la reconstituire, mi-a spus că a văzut bicicleta prin gard și atunci s-a gândit să intre în curte și s-o fure. A sărit gardul și apoi a ieșit pe poartă, norocul meu a fost că aveam camere de luat vederi. Ce e mai grav e că s-a întâmplat ziua, în amiaza mare, mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă ieșeam atunci în curte sau dacă erau copii acasă. Acum, mi-am luat măsuri suplimentare, am făcut contract cu o firmă de pază”, a explicat Mihai Găinușă pentru FANATIK.

La începutul lunii noiembrie a anului 2021, Mihai Găinușă a postat pe contul lui de socializare din București și pleca din curte cu o bicicletă. Jurnalistul făcea atunci apel la prieteni să-l ajute să-l identifice pe cel care apărea în imagini. Înainte să dea lovitura, bărbatul a studiat terenul timp de aproximativ 15 minute, în care a dat târcoale imobilului.

Polițiștii l-au identificat ușor și au reconstituit traseul ulterior al hoțului. Mihai Găinușă a dezvăluit pentru FANATIK faptul că hoțul s-a predat singur, când a aflat că poliția e pe urmele lui. El a fost imediat arestat preventiv și a rămas în spatele gratiilor până astăzi.

Hoțul fusese condamnat anterior pentru furtul unei mașini

Condamnarea anterioară a lui Florin Robert M. s-a produs în 2014, atunci când acesta a subtilizat o mașină Dacia 1310 din fața blocului unui vecin și a plecat cu ea la furat. Timp de câteva ore, el a scos acumulatorii din mai multe automobile parcate, pentru a-i vinde.

Tânărul a avut însă ghinion și a fost oprit de un echipaj de poliție, care a remarcat un comportament bizar al conducătorului auto. Agenții l-au legitimat și au constatat că acesta nici măcar nu poseda permis de conducere. Ulterior, ei și-au dat seama că mașina era furată și au descoperit și ”prada” din portbagaj.