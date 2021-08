Mihai Iosif, avertisment pentru Marius Șumudică: „Niciodată să nu spui cuiva ce gândești!”

Entuziasmat de startul perfect în noul sezon al Ligii 1, cu 9 puncte din tot atâtea posibile, Marius Șumudică nu s-a sfiit să le promită atât fanilor, cât și rivalilor „de la București” că echipa sa va cuceri cel de-al cincilea titlu consecutiv.

Rugat să comenteze declarațiile omologului său, Mihai Iosif a oferit o replică în stilul caracteristic. „Niciodată să nu spui cuiva ce gândești!”, i-a transmis tehnicianul Rapidului, echipă care, la fel ca Farul lui Gheorghe Hagi, nu a încasat niciun gol și nu a simțit gustul înfrângerii în actuala stagiune.

Dincolo de campionatul intern, CFR Cluj continuă lupta pentru grupele Ligii Campionilor și nu are o misiune deloc ușoară în turul trei preliminar, dat fiind faptul că în prelungirile primei manșe, de pe teren propriu, cu Young Boys Berna. Returul va avea loc marți, 10 august, de la ora 21:30, pe terenul sintetic al elvețienilor.

Mihai Iosif îl avertizează pe Marius Șumudică: „Niciodată să nu spui cuiva ce gândești!”

„Niciodată să nu spui cuiva ce gândești. Nu vă spun ce gândesc, doar că vreau să ne salvăm de la retrogradare. În subconștient poate visăm, pentru mine echilibrul este cuvântul de ordine la echipă.

Nu am ambiții, sunt la cea mai iubită echipă din țară. Este o mândrie, toți și-ar dori să fie în locul meu și mă trezesc în fiecare dimineață cu un zâmbet larg. Sper să ne întoarcem cu puncte de la Pitești.

Mergem în orașul lui Dobrin, unul din cei mai mari fotbaliști români, pe care nu l-am putut vedea pe viu decât o singură dată, dar mi-a rămas în memorie, sper ca fotbalul să dea un nou Dobrin și un nou Hagi”, a declarat Mihai Iosif la conferința de presă premergătoare programat sâmbătă, 7 august, la ora 21:30, pe stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești.

Tehnicianul campioanei en-titre, promisiune pentru fani: „CFR ia campionatul și anul ăsta. La pas”

Deși sezonul abia a început, Marius Șumudică e convins că rivalele nu vor putea opri CFR-ul din cursa spre al cincilea titlu consecutiv și al optulea din istorie. Ba chiar le face fără ezitare o promisiune fanilor.

„Bă, oameni buni, înțelegeți încă o dată că CFR este extrem de puternică. Are un antrenor care are destulă experiență. Am câștigat trofee la viața mea și am antrenat în Turcia, unde am fost ales antrenorului anului.

Am venit aici să fac ceva. Toți cunoscătorii de fotbal să nu mai vorbească urât de CFR. Să-l atace pe Șumudică, dar să nu mai vorbească urât de club și de jucători, care și-au dat viața pe teren.

Îi deranjează pe cei de la București, pe toți. Să iei campionatul patru ani la rând… Și îl luăm și pe al cincilea. Țineți minte ce vă spun acum! Vă promit acum! CFR ia campionatul și anul ăsta! Și-l vom lua la pas! La pas vom lua acest campionat, o să vedeți.

Și dacă vom juca în Conference League, joi și vineri să se uite la televizor când vom întâlni echipe puternice și să aplaude. Că merităm să fim aplaudați. Dar cred că vom fi mai sus de Conference League.

Suntem la un club mare. Suntem cei mai buni! Da, suntem cei mai buni! Noi, în momentul de față, suntem cei mai buni! Suntem pe primul loc și suntem calificați în Champions League.

Bă, oameni buni, treziți-vă! Treziți-vă și opriți-vă din fel de fel de comentarii și idei și intrigi. V-am mai spus. Cu Șumudică e greu! Cu CFR e greu. Nu ne bagă nimeni mâța prin cabină, nu stau să plec urechea la nimeni”, a afirmat tehnicianul campioanei.