Bilanțul lui Mihai Iosif după un an pe banca tehnică a Rapidului: „Am îmbătrânit cât într-un deceniu”. Video

Echipa Rapid începe vineri returul de campionat, în meciul din deplasare împotriva Chindiei Târgoviște. Partida are loc la Ploiești, pe stadionul Ilie Oană, de la ora 20:30. „Începe returul și jucăm, din nou, cu Chindia, o echipă foarte bine organizată.”

Pentru Mihai Iosif nu există adversari mari sau mici

„Va fi un meci în urma căruia ne dorim să obținem un rezultat bun care să ne permite să ne menținem în pareta superioară a clasamentului”, a declarat antrenorul Rapidului, Mihai Iosif, la conferința de presă de dinaintea partidei.

„Pentru noi nu există echipe mai mari sau mai mici. Noi ne vedem de jocul nostru, am spus-o mereu. Tratăm absolut toți adversarii cu același respect, nu după nume, cum nici în viață nu tratăm oamenii după nume, ci după calitățile lor”, a precizat tehnicianul, pentru care returul perfect ar fi acela în care ar avea aceleași rezultate ca și în prima parte.

Lipsa unei baze de pregătire afectează foarte mult Rapidul, susține Mihai Iosif

„Nu știu ce se va întâmpla peste o săptămână. Astea sunt condițiile de pregătire, nu e vina nimănui. Pur și simplu nu avem o bază de pregătire. Cei din conducere au făcut toate eforturile să ne asigure cele mai bune condiții

Dar lipsa unei baze de pregătire, am spus-o mereu, ne afectează foarte mult, atât pe noi, ca staff, cât și pe jucători. Aici, toate deciziile le luăm împreună, de la primul om în club, în jos și facem ceea ce este mai bine”, a mai spus Mihai Iosif.

Mihai Iosif și-ar fi înviat mama, dacă ar fi fost magician

Totodată, tehnicianul a reamintit că nu este magician. „Aveam alte priorități dacă eram magician, o înviam pe mama, doar asta îmi doream. Dacă ești magician, poți face lucruri mult mai importante pentru oameni decât fotbalul, care până la urmă este un joc, pe care să-l facem cu zâmbetul pe buze.

Că asta este și ideea. Au dispărut pasiunea aia, bucuria, zâmbetul. Până la urmă, de aia jucăm, să ne bucurăm. Acum este o lume avidă după bani. Eu vreau să fie fotbalul ăla din copilărie, când mă certam cu vecinii și jucam până la lăsarea întunericului”, a explicat Iosif.

Cea mai mare realizare a lui Mihai Iosif este promovarea

Tehnicianul a recunoscut că încă mai are parte de tensiuni. „Sunt de un an pe banca Rapidului, cu o mică întrerupere în primăvară, în Liga. Am îmbătrânit în acest an cât în 10, am cunoscut agonie, extaz.

Da, acum făcut o analiză cu ai mei colegi. Am făcut lucruri bune, și lucruri proaste. Încercăm pe cele slabe să le îmbunătățim, iar pe cele bune să le menținem.

Per total, cred că am realizat destul de multe în acest an. În primul rând după atâția ani. Și cred că aceasta a fost un lucru bun țși în plan economic.

La finalul anului, va avea loc un bilanț ca la întreprinderi, susține Mihai Iosif

Cel mai greu a fost la sfârșitul ligii a 2-a, pentru că dacă nu promovam, puteam pierde totul pe termen lung. Poate mulți nu-și dau seama nici acum, dar dacă nu reușeam atunci Rapid avea foarte mult de suferit.

Acum, așteptăm să se joace și cele șase etape din retur, după care vom trage linie și vom face un bilanț de sfârșit de an, ca la întreprinderi”, a spus Iosif, în stilu-i caracteristic.

La rândul lui mijlocalul Albert Stahl a declarat că ar fi bine pentru Rapid să înceapă bine returul. „Chindia este o echipă puternică. Dar, dacă ascultăm ce ne spune Mister la antrenamente, o să luăm cele trei puncte și o să fie bine.

Pentru mine, returul perfect ar fi să acumulăm cât mai multe puncte, să luăm fiecare meci în parte și să tratăm toate meciurile la victorie”, a precizat el.