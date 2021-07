Mihai Iosif, euforic după victoria Rapidului la Mioveni: ”O să facem o poză cu clasamentul, dar nu o punem în ramă”

Șase ani de peregrinări în eșaloanele inferioare au provocat foame mare de fotbal și de rezultate la Rapid. la Mioveni și cel puțin până sâmbătă sunt liderii clasamentului.

ADVERTISEMENT

CS Mioveni a început timorat meciul, s-a așezat în propria jumătate și a acceptat dominarea Rapidului. Golul din finalul primei reprize a căzut oarecum normal, dar nici acest lucru nu i-a convins pe argeșeni să încerce mai mult.

Mihai Iosif: ”Am țipat mult, dar nu cred că m-a auzit cineva”

Obligați de scorul înscris pe tabelă, fotbaliștii lui Alexandru Pelici au făcut un pas în față, e drept pe fondul unei retrageri deliberate a rapidiștilor.

ADVERTISEMENT

Andrei Bălan a marcat al doilea gol al giuleștenilor și a închis tabela. CS Mioveni s-a trezit, dar a fost mult prea târziu pentru a întoarce rezultatul. La final antrenorul Mihai Iosif din tribune.

”Am țipat destul de mult pentru că avem o galerie atât de vocală încât trebuie să vorbești mai tare. Nu știu dacă m-a auzit cineva. O să facem o poză cu clasamentul să o avem amintire, dar nu o să o pune în ramă.

ADVERTISEMENT

Nu știu în ultimul timp ce echipă nou promovată a avut începutul nostru, 6 puncte și nici un gol primit. Este un vis frumos ce trăiesc acum, sper să nu se termine, e o poveste de viață”, a declarat Mihai Iosif.

Tehnicianul Rapidului nu se teme nici de următorul meci, cu Farul Constanța. Mihai Iosif a mărturisit că duelul cu Gică Hagi este o împlinire profesională.

ADVERTISEMENT

”Am jucat cu Farul în pregătire, joacă un fotbal frumos, echipele lui Hagi mereu joacă fotbal. Nu mergem umili, vom aborda meciul așa cum trebuie. Hagi este inegalabil, pentru mine este o împlinire să joc împotriva lui”, a mai spus antrenorul Rapidului.

Dragoș Grigore îndeamnă la calm

Revenit în Liga 1 după 7 ani, fostul internațional Dragoș Grigore a fost marcatorul primului gol, în meciul de la Mioveni. Succesul, altfel meritat, trebuie tratat cu decență spune apărătorul Rapidului.

ADVERTISEMENT

”Ne-am retras în repriza a doua, ne-am lăsat dominați, dar e bine că am continuat cu victorie. Bine că am câștigat aceste prime două meciuri, sunt meciuri de trei puncte. Ne așteaptă meciuri foarte grele de acum încolo.

Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Stăm bine defensiv, nu am primit gol în primele două meciuri, asta contează. Că am dat eu gol e mai puțin important, contează victoria și jocul colectiv. Mă bucur și îmi felicit colegii pentru această victorie”, a spus Dragoș Grigore.

ADVERTISEMENT

”Am jucat inteligent, am marcat spre finalul reprizei și am revenit de la cabine cu gândul de a economisi din energie. I-am analizat bine și am știut ce avem de făcut”, a completat Claudiu Belu Iordache.