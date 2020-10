Mihai Morar donează un munte de haine. ”Când îți faci ordine în lucruri, îți pui ordine și în trecut”

Mihai Morar a decis că e cazul să scape de „un munte” de haine pe care nu le mai poartă. El a dezvăluit pe rețelele de socializare că o să doneze toate accesoriile vestimentare pe care le-a achiziționat în ultimii 15 ani și care acum nu i se mai potrivesc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Prezentatorul descrie această inițiativă ca fiind una necesară pentru a avea o ordine în viață și recunoaște că în ultimii 15 ani s-au schimbat foarte multe lucruri în viața lui, începând cu stilurile vestimentare și culminând cu pierderea a 15 kilograme.

„Azi, toată ziua, asta am făcut. Am scăpat de un munte de trecut. “Masivul” din spatele meu e format din toate “căutările” mele vestimentare din ultimii 15 ani, din cei 13 ani de emisiuni zilnice la TV și din cea mai stresantă întrebare a acestei vieți: “eu cu ce mă îmbrac în seara asta la TV?”. Și, era să uit, din cele 15 kilograme în plus pe care le purtam sub hainele astea până acum câțiva ani”, a scris Mihai pe Instagram.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihai Morar își donează hainele și își face curățenie în viață

Vestitul om de radio și tv vorbește despre o curățenie pe care și-o face în viață odată cu renunțarea la îmbrăcămintea care acum nu îl mai reprezintă și aparține trecutului.

„Un „Everest” din ce-am purtat și nu mai port. Un „Mont Blanc” format din ce-am fost ca să fiu ce sunt azi. Azi, când, 8 zile din 7, ies din casă în tricou alb sau negru, mi-e foarte clar că nu o să mai port niciodată nimic din lanțul muntos din spatele meu.

ADVERTISEMENT

Așa că am ales să le dăruiesc întru folosul celor care le vor găsi rostul. Am ce pune pe mine mâine dimineață. Cu ochii închiși și tot nimeresc un tricou alb.

M-am simțit un pic de Marie Kondo azi făcând ordine în mine. Avea femeia dreptate: când îți faci ordine în lucruri, îți pui ordine și în trecut. Iar casa în care trăiești trebuie să aparțină persoanei care ești azi, nu omului care ai fost în trecut” se arată în postarea de pe Instagram a lui Morar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Omul de televiziune și-a uimit audiența de pe contul de socializare prin descrierea metaforizată pe care a dat-o acțiunii sale nobile. Urmăritorii lui au reacționat în număr mare și i-au adus sute de aprecieri și felicitări pentru inițiativă, dar și pentru modul în care a povestit faptele întreprinse.

„Cât de frumos spus!! Casa în care trăiești trebuie să aparțină persoanei care ești, nu celei care ai fost! Adevărat!”, „un gest frumos pentru cei care nu își permit niște haine!”, „schimbarea mereu va face loc la un mai bine! Felicit inițiativa pe care o aplic și eu” sau „foarte mult adevăr! Ești o sursă de inspirație pt noi toti!” sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor la postarea vedetei.

ADVERTISEMENT