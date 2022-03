Mihai Morar a cunoscut multe vedete, dar ca Andreea Marin nu a fost niciuna. Un detaliu i-a atras atenția de la început

Omul de radio a cunoscut multe vedete, dar niciuna nu a fost precum este fosta soție a lui Ștefan Bănică. Un detaliu i-a atras atenția de la început, precizând că Andreea Marin este o persoană profesionistă în tot ce face.

Mihai Morar, impresionat de Andreea Marin. Ce spune despre celebra prezentatoare TV

Mihai Morar a rămas impresionat de vedetă și la lansarea celei de-a doua cărți „Nu există nu se poate”, unde în primele secunde a avut senzația că a ajuns la o slujbă de la Biserică. spune că bruneta este organizată și mereu punctuală și respectă oamenii în mod egal.

ADVERTISEMENT

„Am intrat exact când era acel clip și am crezut că am nimerit la biserică. Toată lumea era ca la biserică, pioasă, liniștită. Când vii la un eveniment, nu te aștepți să intri în casa omului. Este prima dată când am venit aici, la Andreea. E adevărat că nu este casa în care locuiește, dar e făcută cu tot dragul și cu toată inima ei.

Pare că este sentimentul acela de «coziness» Ne-a lăsat să intrăm în casă fără să ne descălțăm! Am cunoscut-o ca persoană exact cum este ca om de televiziune. Când făceam televiziune, am avut-o invitată și ce mi-a plăcut la ea, și spun asta public, mi se pare cel mai profesionist om din media pe care l-am cunoscut în 20 de ani.

ADVERTISEMENT

Ca punctualitate, organizare, modul în care își pregătește toate aparițiile…faptul că nu imaginea care se creează în jurul ei n-are nicio legătură cu omul! Dacă vrea să pună capul liniștită pe pernă la finalul zilei, trebuie să și muncească în timpul zilei! Nu poți să trăiești din imagine, nu poți să trăiești închipuiri, iar Andreea este un om super mișto!

Așa am cunoscut-o, când a venit la mine, la emisiune, și chiar dacă eu eram foarte tânăr atunci, eram la început, m-a respectat ca pe orice alt om de presă. Asta îmi place, că se uită la oameni în mod egal! Acum o simt mult mai apropiată decât atunci!

ADVERTISEMENT

Toți am trecut prin multe… numai pandemia și războiul cât ne-au schimbat pe toți! Andreea a rămas la fel de energică și la fel de orientată către ținta ei. Știe de ce face acest eveniment aici, de ce îl face, pentru cine îl face…totul are un scop!”, a declarat Mihai Morar pentru .

a punctat și faptul că „zâna surprizelor” s-a vândut de multe ori sub prețul ei. Prezentatoarea a câștigat mult mai puțini bani decât imaginea pe care o avea ca cea mai mare moderatoare din România.