Mihai Morar și Daniel Buzdugan, adevărul despre regrete. Ce nu ar mai face cei doi acum

Mihai Morar și Daniel Buzdugan au spus adevărul despre pe care le au. Ce nu ar mai face cei doi acum. Vedetele lucrează la Radio ZU de 15 ani și fac o echipă unită și foarte amuzantă de fiecare dată.

Mihai Morar și Daniel Buzdugan, detalii legate de regrete. Care sunt lucrurile pe care nu le-ar mai realiza

Mihai Morar și Daniel Buzdugan au oferit un interviu în care au venit cu o serie de detalii legate de regrete. Ambii au dezvăluit care sunt lucrurile pe care nu le-ar mai realiza în prezent, în domeniul profesional.

Moderatorul podcastului Fain și simplu consideră că singura sa șansă a fost de a lucra în și asta i-a schimbat radical viața privată și cariera. Pe soția sa, Gabriela, a cunoscut-o tot la radio, iar gemenele s-au născut la câteva săptămâni de la lansarea Radio ZU.

„Munca în TV n-a fost nicio șansă, a fost o întâmplare, nu mi-a schimbat viața în niciun fel. Uneori, mă gândesc că poate am pierdut prea mulți ani pe ecrane, puteam să îmi folosesc vocea în alt sens, cu rost.

Dar nu regret! Mă bucur că, deși am lucrat atâția ani la TV, am rămas cu picioarele pe pământ și cu capul în stele. Iar Steaua Nordului pentru mine e radioul”, a spus Mihai Morar pentru .

Daniel Buzdugan și secretele muncii în radio

Pe de cealaltă parte, Daniel Buzdugan susține că nu a fost disperat să lucreze în acest domeniu și poate de aici a plecat tot succesul de care se bucură în momentul de față. Omul de radio consideră un mare avantaj faptul că e celebru pentru că poate vorbi cu toată lumea.

„În momentul în care mi-am dat seama că mă cunoașteți atât, m-am cam speriat un pic, pentru că realizam că nu prea pot să mă mai ascund: orice fac, orice zic e amplificat de pus sub lupă.

Eu am rămas un om normal, nu mi s-a urcat la cap și consider că e o meserie ca toate celelalte și că vedete sunt în toate domeniile. Am rămas un om normal la cap și, cu siguranță, n-aș putea să mă dau altcineva pentru că m-ar obosi îngrozitor.

Să poți vorbi cu oamenii de pe stradă, dintr-un sat, din tramvai, metrou, tren – deseori, folosesc transportul în comun”, a declarat colegul lui Mihai Morar, mai arată sursa menționată anterior.

Daniel Buzdugan și Mihai Morar adoră meseria pe care o fac cu mare drag de ani buni și cred că și-au ales această cale încă din copilărie. Niciunul dintre ei nu dorește să schimbe locul de muncă prea curând, mai ales că acest domeniu este unul foarte vast.