Mihai Neșu, mărturii emoționante în Săptămâna Mare: „Am ridicat centrul la îndemnul părinților din Muntele Athos. Nu aveam nici bani!”. Video

și să își ducă la bun sfârșit planul de construcție a centrului de recuperare pentru copii cu dizabilități de la Oradea.

Mihai Neșu, interviu emoționant în Săptămâna Mare: „Nu eram un tip credincios, chiar dacă eu credeam că sunt”

Mihai Neșu a vorbit despre proiectul său de suflet de la Oradea, dar și despre credință: „Vindecarea începe de la suflet. Din experiența mea, am observat că dacă nu ai grijă de suflet, nu poți să-ți ordonezi viața. Și cred că, pentru familiile acestea cu copii cu dizabilități, cred că au nevoie de sprijin sufletesc, ca să poată accepta crucea pe care au primit-o.

Și să aibă putere de la Dumnezeu să meargă mai departe, și să ia cele mai bune decizii. De capul tău, asa, nu știu dacă reușești. Întotdeauna trebuie să ai un ajutor duhovnicesc, care să te ghideze la niște decizii importante în viață. Altfel, riști foarte ușor să deraiezi”, a declarat „Bichonul”, într-un interviu pentru „România Te Iubesc”. .



a transformat proiectul său inițial în unul mult mai ambițios: „Tot complexul e gândit să fie ceva de lux. Nu ca un snobism sau altceva, ci în ideea că mamele cu copii cu dizabilități nu au vacanță niciodată, nu merg în vacanțe cum vezi pe Facebook, în nu știu ce resorturi . Și atunci vrem să le creăm noi o cazare de lux, cu un dormitor și un living frumos, o baie frumoasă.

Iar centrul, tot așa, să nu arate a spital. Și, atât timp cât (mamele) stau aici, și terapeuții noștri au grijă de copiii lor, să poată să se bucure puțin de perioada aceasta. Nu poți să-i zici vacanță, pentru că ele nu au niciodată vacanță…”, a mai spus Neșu, care s-a gândit la toate detaliile.

Mihai Neșu, sfaturi pentru români înainte de Sărbătorile Pascale: „Tot timpul trebuie să ai un ajutor duhovnicesc care să te ghideze la deciziile astea importante în viață”

Mihai Neșu a devenit mult mai înțelept și are un sfat de bună credință pentru toți oamenii, în pragul sărbătorilor: „Eu cred că tot timpul trebuie să ai un ajutor duhovnicesc care să te ghideze la deciziile astea importante în viață, altfel eu cred că riști foarte ușor să deraiezi. Centrul ăsta vreau să fie un ajutor din toate punctele de vedere: și duhovnicesc și sufletesc și medical”.

Întreg centrul a fost gândit să fie cât mai sustenabil: „Clădirile sunt gândite să fie cât mai eficiente energetic, iar la biserică am făcut un test de etanșare și a ieșit mai bine decât la structurile pasive. Nu se aștepta nimeni. Ei au crezut că o să iasă de patru ori mai prost. Practic nu prea scapă aer pe nicăieri”.

Proiectul lui Mihai Neșu, pornit la inițiativa preoților români din Muntele Athos: „Altfel n-aveam cum. N-aveam curaj deloc”

Mihai Neșu a fost sincer și a mărturisit că a fost impulsionat și ghidat pentru a demara acest proiect: „Mi-au dat curaj părinții din Muntele Athos să facem proiectul ăsta. Că altfel n-aveam cum. N-aveam curaj deloc. Câteodată simt că mă depășește mult proiectul, dar ei ne-au zis că e ceva de folos și să mergem înainte cu încredere”.

Fundația fostului fotbalist nici măcar nu avea banii necesari pentru duce la capăt proiectul: „Noi estimasem tot proiectul la vreo 3,8 milioane de euro, dar nu ținusem cont de multe chestii. Și l-am întrebat pe un părinte de acolo: ‘Ce facem acuma? Noi avem cam un milion de euro’. Zice: ‘Apucați-vă de construit că banii o să vină’. De când am început, din milionul ăla mai avem 400.000 de euro și am făcut tot ce se vede aici. Practic am cheltuit 3,8 milioane de euro. Au venit și tot vin”.

Pentru a duce la bun sfârșit construcția centrului, Mihai Neșu mai are nevoie de aproximativ două milioane de euro: „Avem în plan să luăm și foarte multă aparatură medicală de ultimă generație din străinătate. Doar pentru aia avem nevoie de un milion de euro. Cei mai mulți bani i-am strâns din campania de SMS. Peste 2 milioane de euro. Eu aveam în gând la început să fac ceva pentru 20-30 de copii. Nu credeam că o să ia o amploare atât de mare”.

Mihai Neșu și legătura lui cu Dumnezeu când era fotbalist: „Credeam că am numai drepturi și nu obligații”

Neșu a vorbit și sincer și despre cum era ca acum în perioada în care era fotbalist, înainte de accident: „Nu eram un tip credincios. Adică eu credeam că sunt. Dar acuma dacă mă gândesc la relația mea cu Dumnezeu față de cum era înaintea, când credeam că am numai drepturi și nu obligații… Dacă îl iubești pe Dumnezeu și ești credincios lui, atunci trebuie să îi faci pe plac. Înainte nu făceam asta deloc”.

Toți cei care își doresc să îl ajute pe Mihai Neșu să finalizeze construcția centrului de reabilitare pentru copii cu dizabilități pot dona doi euro prin SMS cu textul CRED, la numărul 8844.