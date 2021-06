Mihai Petre și soția sa, clipe de coșmar la Asia Express 4. Prin ce au trecut cei doi: „Suntem ca ultimii câini”

Mihai Petre și soția sa s-au bucurat foarte mult înainte de a începe aventura Asia Express și aveau mari așteptări, însă acestea au dispărut rapid. Cei doi soți au întâmpinat multe dificultăți.

Mihai Petre și soția sa, clipe de coșmar la Asia Express 4

Atât Mihai Petre, cât și Elwira, au povestit că este foarte greu ce se întâmplă la . Aceștia au foarte multe nemulțumiri legate de condițiile de trai, sau mai bine zis, de lipsa lor.

Astfel, dansatorul a explicat că ceea ce se dorește, de fapt, este ca participanților să le fie date cele mai grele condiții. Mai mult, el a descris această experiență foarte dur și a spus că se simte de parcă sunt „ultimii câini”.

Mihai Petre, despre Asia Express: Suntem ca ultimii câini

„Suntem ca ultimii câini. Cât de greu se poate, atât primești”, a spus Mihai, conform .

De altfel, Mihai Petre a mai spus și că experiența l-a afectat atât de tare încât ar avea nevoie de ajutorul unui psiholog pentru a trece peste acele traume provocate de emisiune. Mai în glumă, mai în serios, el a recunoscut acest lucru.

„Mă gândesc la un psiholog bun când mă întorc. Mi-e teamă să nu încep să cer mâncare pe la vecini”, a mai dezvăluit acesta.

Totuși, cel mai rău lucru pe care îl consideră vedeta de televiziune este atunci când trebuie să doarmă în clădiri părăsite, fără niciun fel de condiții de trai decent.

„Cel mai nasol era să stăm într-o clădire părăsită, fără electricitate, fără încălzire. Am dormit și la cort, am dormit și pe barcă, am dormit în frig, în grote”, a mai spus el.

Elwira, frustrată de Asia Express. Ce o nemulțumește

Mihai Petre nu este singurul care are multe nemulțumiri legate de . Pe aceeași lungime de undă este și soția sa, Elwira. Referitor la cazare, ea s-a plâns că nu o pot găsi dintr-un motiv foarte simplu.

Pe străzi nu circulă oameni și nu au cum să îi roage să le ofere un loc unde să stea, dacă nu au cu cine vorbi. Ea mai este nemulțumită și de faptul că nu vrea nimeni să îi ia cu mașina.

„Nu sunt oameni aici pe străzi și atunci îți este foarte greu să găsești cazare”, a spus Elvira Petre. „Cel mai frustrant cred că este autostopul pentru că oamenii pur și simplu nu se opresc, nu vor să te ia”, a mai spus ea.